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Silent Hill: Townfall 24.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От первого лица
5.3 183 оценки

Silent Hill: Townfall получит патч для исправления проблем с производительностью на ПК

butcher69 butcher69

Разработчики Silent Hill: Townfall подтвердили, что работают над патчем для PC-версий игры. Обновление должно устранить проблемы с производительностью, на которые начали жаловаться игроки во время раннего доступа.

Команда Screen Burn занимается исправлением версии для Steam и Epic Games Store. Ранний доступ на два дня получили владельцы Deluxe Edition, поэтому именно они одними из первых смогли столкнуться с техническими проблемами. Конкретная дата выхода патча пока не объявлена — разработчики обещают сообщить её, как только обновление будет готово.

По словам команды, работа над исправлением уже ведётся, а разработчики надеются выпустить его в ближайшее время. Основные жалобы игроков связаны с задержками и заминками во время перемещения персонажа. Судя по отзывам, проблема проявляется даже на производительных ПК, из-за чего стабильность игры остаётся одной из главных технических претензий к версии для компьютеров.

При этом общая реакция игроков на Silent Hill: Townfall пока остаётся преимущественно положительной: около 70% отзывов в Steam имеют положительную оценку. Таким образом, разработчикам предстоит решить прежде всего технические проблемы PC-версии, не затрагивая то, что уже получило одобрение части аудитории.

ПК 3 Обновления 1
11
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Egik81

Весьма не дурная оптимизация. Но как говорится довести до блеска еще нужно точно.

10
Killa00

на удивление оптимизон хорош кроме мелких фризов

9
Альберт Эпштейн

Очень годная игра кстати говоря , этакая смесь ремейка СХ2 и Изоляции. Но микрофризы сильно портят впечатление .

7
EvgeniiV

UE 5 как обычно в основном , фризит

4
Сипота

Игра прям настоящий генгста щит