Silent Hill: Townfall получит патч для исправления проблем с производительностью на ПК

Разработчики Silent Hill: Townfall подтвердили, что работают над патчем для PC-версий игры. Обновление должно устранить проблемы с производительностью, на которые начали жаловаться игроки во время раннего доступа.

Команда Screen Burn занимается исправлением версии для Steam и Epic Games Store. Ранний доступ на два дня получили владельцы Deluxe Edition, поэтому именно они одними из первых смогли столкнуться с техническими проблемами. Конкретная дата выхода патча пока не объявлена — разработчики обещают сообщить её, как только обновление будет готово.

По словам команды, работа над исправлением уже ведётся, а разработчики надеются выпустить его в ближайшее время. Основные жалобы игроков связаны с задержками и заминками во время перемещения персонажа. Судя по отзывам, проблема проявляется даже на производительных ПК, из-за чего стабильность игры остаётся одной из главных технических претензий к версии для компьютеров.

При этом общая реакция игроков на Silent Hill: Townfall пока остаётся преимущественно положительной: около 70% отзывов в Steam имеют положительную оценку. Таким образом, разработчикам предстоит решить прежде всего технические проблемы PC-версии, не затрагивая то, что уже получило одобрение части аудитории.