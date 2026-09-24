Silent Hill: Townfall получит патч для исправления проблем с производительностью на ПК

Разработчики Silent Hill: Townfall подтвердили, что работают над патчем для PC-версий игры. Обновление должно устранить проблемы с производительностью, на которые начали жаловаться игроки во время раннего доступа.
Команда Screen Burn занимается исправлением версии для Steam и Epic Games Store. Ранний доступ на два дня получили владельцы Deluxe Edition, поэтому именно они одними из первых смогли столкнуться с техническими проблемами. Конкретная дата выхода патча пока не объявлена — разработчики обещают сообщить её, как только обновление будет готово.
По словам команды, работа над исправлением уже ведётся, а разработчики надеются выпустить его в ближайшее время. Основные жалобы игроков связаны с задержками и заминками во время перемещения персонажа. Судя по отзывам, проблема проявляется даже на производительных ПК, из-за чего стабильность игры остаётся одной из главных технических претензий к версии для компьютеров.
При этом общая реакция игроков на Silent Hill: Townfall пока остаётся преимущественно положительной: около 70% отзывов в Steam имеют положительную оценку. Таким образом, разработчикам предстоит решить прежде всего технические проблемы PC-версии, не затрагивая то, что уже получило одобрение части аудитории.
Весьма не дурная оптимизация. Но как говорится довести до блеска еще нужно точно.
на удивление оптимизон хорош кроме мелких фризов
Очень годная игра кстати говоря , этакая смесь ремейка СХ2 и Изоляции. Но микрофризы сильно портят впечатление .
UE 5 как обычно в основном , фризит
Игра прям настоящий генгста щит