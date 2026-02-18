Silent Hill Townfall станет консольным эксклюзивом PlayStation

Согласно информации на официальном сайте игры, Silent Hill Townfall выйдет как консольный эксклюзив для PlayStation. Психологический хоррор на выживание появится на PlayStation 5 и ПК, на данном этапе другие консольные платформы не анонсированы. В описании указано, что хотя игра также выйдет на ПК, её дебют на консолях будет ограничен PlayStation на старте продаж.

Разработанная Screen Burn Interactive (ранее известной как No Code) и изданная совместно Konami и Annapurna Interactive, Silent Hill Townfall является частью более широкой антологии Silent Hill. Проект был подробно показан в геймплейном ролике во время презентации State of Play 12 февраля 2026 года. В настоящее время мировой релиз запланирован на конец 2026 года.