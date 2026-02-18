ЧАТ ИГРЫ
Silent Hill: Townfall 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От первого лица
6.2 59 оценок

Silent Hill Townfall станет консольным эксклюзивом PlayStation

monk70 monk70

Согласно информации на официальном сайте игры, Silent Hill Townfall выйдет как консольный эксклюзив для PlayStation. Психологический хоррор на выживание появится на PlayStation 5 и ПК, на данном этапе другие консольные платформы не анонсированы. В описании указано, что хотя игра также выйдет на ПК, её дебют на консолях будет ограничен PlayStation на старте продаж.

Разработанная Screen Burn Interactive (ранее известной как No Code) и изданная совместно Konami и Annapurna Interactive, Silent Hill Townfall является частью более широкой антологии Silent Hill. Проект был подробно показан в геймплейном ролике во время презентации State of Play 12 февраля 2026 года. В настоящее время мировой релиз запланирован на конец 2026 года.

KoreanLoki

Ну и хорошо, меньше гввна японского будет на пк. Им бы еще высер f выпилить с пк площадок, и будет замечательно.

22
Breebreekachu

Да чем вы все время читаете, жепой что ли? Написано же что на ПК выйдет. Ну и тем более по трейлеру это будет гораздо лучше чем SH F

13
Константин335

На ПК игра выйдет так то

5
Константин335 Breebreekachu

Думаешь он читал текст новости? Прочитал заголовок и пошел строчить свой хейтерский коммент, обычное дело на ПГ

13
Neko-Aheron

Ну и пожалуйста. Не очень то хотелось играть за обезьяну. Там такие игры любят.

15
НЕЧТОжества

Так она же от первого лица.

MistaSpider

Сказал малолетний клоун с япошкой на аватарке 🤦🏻‍♂️

MadDarkGuard

Мне кажется 90% пользователей ПГ не читают новости, а только заголовки, и бегут строчить тупые комменты)

Barred

Как раз coснольщики займутся бета-тестом, а потом бояре поиграют в готовый продукт))

9
monk70

Консольный эксклюзив PlayStation - это значит, что из консолей выйдет только на PlayStation. Так-то она одновременно выйдет и на боярской платформе.

9
WerGC

консольным эксклюзивом

2
MadDarkGuard

А ты пробовал читать саму новость, а не только заголовок?

Константин335

Главное что кроме PS и на ПК выйдет, и это хорошо

7
ka27
6
WerGC

никто не обидется

5
Egik81

Пробуют аналог экосистемы гейм-пасс...

3
НЕЧТОжества

Им это не нужно, у них и так большая часть консольного рынка в руках. Без учета Нинки конечно.

NellOfficial

Так всм, консольным эксклюзивом и при этом пк?

3
VenomTRat

Учи базовую терминологию

2
NellOfficial VenomTRat

Сам учи. Эксклюзив подразумевает то, что игра ЭКСКЛЮЗИВ. А раз она и на пк, то какой это к чёрту эксклюзив?!

2
MadDarkGuard NellOfficial

Так понятия изменились, теперь эксклюзив = PS5+ПК

1
Alex Energy

И что с того?

2
Kokain7778

Консольным эксклюзивом теперь называют выход на PS5 и ПК, очень интересно)

2
