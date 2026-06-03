Silent Hill: Townfall выйдет 24 сентября - серия отправляется в Шотландию и меняет привычную формулу

На презентации State of Play компания Konami наконец раскрыла дату выхода Silent Hill: Townfall. Новый проект во вселенной культового хоррора поступит в продажу 24 сентября 2026 года, а вместе с анонсом разработчики показали свежий трейлер с кадрами игрового процесса и сюжетными сценами.

Главной особенностью ролика стала необычная атмосфера. Впервые в истории серии действие переносится в Шотландию, что уже заметно меняет привычный облик Silent Hill. Судя по показанным кадрам, Townfall делает ставку на более камерное повествование и психологическое напряжение, сохраняя при этом фирменное чувство тревоги и неизвестности.

Визуальный стиль проекта также заметно отличается от предыдущих частей. Многие поклонники уже сравнивают увиденное скорее с психологическим триллером, чем с классическим хоррором о туманных улицах Сайлент Хилла. Однако именно такие эксперименты сегодня выглядят логичным шагом для франшизы, которая переживает масштабное возрождение после успеха ремейка Silent Hill 2.

Ещё одной любопытной деталью стало отсутствие упоминания Xbox среди заявленных платформ. На данный момент подтверждены версии для PlayStation и ПК. Останется ли игра консольным эксклюзивом Sony или релиз на Xbox состоится позже, пока неизвестно.

После нескольких лет ожидания Silent Hill: Townfall наконец получила конкретную дату выхода. Судя по трейлеру, игроков ждёт не просто очередная глава знаменитой серии, а попытка взглянуть на её формулу под новым углом. И именно это делает сентябрьский релиз одним из самых интересных событий для поклонников психологических хорроров в 2026 году.