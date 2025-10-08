Слух: в конце октября Konami покажет трейлер ремейка Silent Hill и полноценно представит Silent Hill: Townfall

Один из инсайдеров сообщает о том, что полноценная презентация Silent Hill: Townfall состоится уже скоро.

Это будет специальное мероприятие Silent Hill Showcase, посвященное данному проекту. Оно пройдет в конце этого месяца - разработчики покажут новые детали и геймплей. Так же там будет представлен первый трейлер ремейка оригинальной Silent Hill над которым работает Bloober Team.

По данным инсайдера, релиз Silent Hill: Townfall состоится 26 марта 2026 года. Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.