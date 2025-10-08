Слух: в конце октября Konami покажет трейлер ремейка Silent Hill и полноценно представит Silent Hill: Townfall

Один из инсайдеров сообщает о том, что полноценная презентация Silent Hill: Townfall состоится уже скоро.
Это будет специальное мероприятие Silent Hill Showcase, посвященное данному проекту. Оно пройдет в конце этого месяца - разработчики покажут новые детали и геймплей. Так же там будет представлен первый трейлер ремейка оригинальной Silent Hill над которым работает Bloober Team.
По данным инсайдера, релиз Silent Hill: Townfall состоится 26 марта 2026 года. Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
После ущемленной наркоманки в Silent Souls, не терпится пощупать ремейк SH1.
Какой ремейк что за бред они его только разрабатывать начали после 2ки и Кроноса разве что только формальный анонс в виде тизера на 30 секунд и то вряд ли.
они его начали разрабатывать еще до выхода сх2
Вот так просто, возьмёт и покажет, да. И для следующего года тоже надо бы показать ещё один сх, какой нибудь.
Кучно пошло. Как будто конами прорвало)