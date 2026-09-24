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Silent Hill: Townfall 24.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От первого лица
5.3 183 оценки

Состоялся полноценный релиз SILENT HILL: Townfall - психологический хоррор теперь доступен всем игрокам

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Состоялся полноценный релиз SILENT HILL: Townfall. После 48 часов раннего доступа для владельцев Deluxe Edition новая часть знаменитой хоррор-серии стала доступна всем игрокам на PlayStation 5 и PC в Steam и Epic Games Store.

Разработкой занимается шотландская студия Screen Burn, а издателями выступают KONAMI и Annapurna Interactive. Townfall представляет собой самостоятельный полномасштабный психологический хоррор от первого лица, действие которого разворачивается на изолированном шотландском острове Сент-Амелия.

Главным героем выступает Саймон Орделл, который возвращается на остров, чтобы «всё исправить», однако постепенно оказывается втянут в происходящие там события. Игровой процесс сочетает исследование, уклонение от противников, сражения и сюжетные головоломки, раскрывающие прошлое Сент-Амелии. Одним из ключевых инструментов героя становится портативный телевизор CRTV, позволяющий обнаруживать фрагменты скрытой истории острова.

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В Steam у SILENT HILL: Townfall уже появились первые пользовательские оценки. На момент последнего индексирования страницы игра имела 72% положительных отзывов на основе более 480 рецензий, что соответствует категории «в основном положительные».

Игроки раскритиковали Silent Hill: Townfall за статтеры, просадки FPS и высокую нагрузку на процессор

Полноценный релиз означает, что для запуска игры больше не требуется Deluxe Edition — доступ к SILENT HILL: Townfall открыт владельцам стандартного издания на всех заявленных платформах.

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Комментарии:  40
Ваш комментарий
agula98

Вся серия должна была остаться в нулевых, для кого этот симулятор ходьбы клепают до сих пор остаётся загадкой

39
Евгений Луговой

Уже давно скачано, проверено и снесено наxep к чёртовой матери..

Уже вангую пост от DENUVO: Вот видите, все уже скачали и начали кричать что ваша игра гoвнo, а вот с нами бы сперва купили, а только потом начали кричать что игра гoвнo..