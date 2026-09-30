Стелс-эпизоды в Silent Hill: Townfall с участием противника по имени Бремя будут упрощены

Студия, работающая над Silent Hill Townfall, сообщила, что готовит обновление, призванное сделать стелс-эпизоды с участием противника по имени Бремя менее раздражающими.

Разработчики отметили, что знают о жалобах игроков и работают над будущим обновлением, которое решит эту проблему.

Мы услышали ваши жалобы на трудности, связанные с противником по имени Бремя: балансировка игрового процесса уже в разработке и будет внедрена в кратчайшие сроки.

Бремя — это крупный противник, встречающийся в двух ключевых эпизодах Silent Hill Townfall: один раз ближе к середине игры и ещё раз — почти в самом конце.

Как правило, Бремя неуязвим; если он хватает игрока, запускается анимация мгновенной гибели. Это, в сочетании с особенностями ИИ (неясно, что именно привлекает внимание монстра, а сам он часто кружит рядом с игроком, когда тот пытается спрятаться), заставляет многих игроков считать эти эпизоды крайне раздражающими.