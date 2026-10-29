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Silent Hill: Townfall 24.09.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица
5.4 328 оценок

В обновлении 1.6.0 для Silent Hill: Townfall появились высокий уровень сложности и технология DLSS Ray Reconstruction

monk70 monk70

28 октября 2026 года для игры Silent Hill: Townfall вышло обновление 1.6.0. В нем появился новый, высокий уровень сложности, а также были внесены изменения в баланс игрового процесса для всех режимов. Обновление корректирует доступность ресурсов, привязывает чувствительность врагов к звукам к выбранному уровню сложности, а также ограничивает ослабление атак противника по имени «Бремя» исключительно «Сюжетным режимом».

Silent Hill: Townfall "Патч - v1.6.155963 с добавлением нового сложного режима игры" [Steam]

Патч также содержит ряд улучшений пользовательского интерфейса: уточнены описания уровней сложности, добавлены новые обучающие материалы и переработаны подсказки к головоломкам. Для игроков на ПК стала доступна технология DLSS Ray Reconstruction. Чтобы убедиться, что обновление установлено, проверьте главный экран: в правом нижнем углу должна отображаться версия 1.6.155963.

Изменения в игровом процессе

  • Добавлен новый, высокий уровень сложности для тех, кто ищет более серьёзных испытаний.
  • Перебалансирован игровой процесс на всех уровнях сложности — это позволило внедрить высокий уровень и сделать кривую сложности более плавной.
  • В рамках корректировки баланса изменено количество доступных ресурсов в некоторых частях игры.
  • Теперь местоположение игрока отображается на карте на всех уровнях сложности.
  • Чувствительность врагов к звукам теперь зависит от выбранного уровня сложности: на более высоких уровнях противники лучше слышат игрока.
  • Ослабление атак противника «Бремя» теперь действует только в «Сюжетном режиме».

Улучшения пользовательского интерфейса и комфорта игры

  • Добавлен экран предупреждения при выборе уровня сложности «Кошмар» во время первого прохождения.
  • Уточнены описания уровней сложности, чтобы игрокам было проще понять различия между ними.
  • Улучшена индикация состояния вентилей — теперь она лучше различима для игроков с нарушениями цветовосприятия.
  • Добавлены дополнительные подсказки и обучающие материалы.
  • Улучшены некоторые подсказки к головоломкам и описания предметов.
  • Меню настроек было переработано: параметры теперь разделены на более понятные категории.
  • Переименован пункт меню, отвечающий за настройку управления: теперь стало ясно, что можно переназначать клавиши не только для геймпада, но и для клавиатуры с мышью.

Улучшения для версии на ПК

  • ​​ Добавлена ​​поддержка технологии DLSS Ray Reconstruction. Прочие изменения
  • Внесены общие улучшения, исправлены ошибки.

Релиз Silent Hill: Townfall состоялся 23 сентября 2026 года. Игра доступна на ПК и PlayStation 5; её разработчиком выступила студия Screen Burn, а издателем — компания KONAMI.

Обновления 4
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