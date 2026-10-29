В обновлении 1.6.0 для Silent Hill: Townfall появились высокий уровень сложности и технология DLSS Ray Reconstruction

28 октября 2026 года для игры Silent Hill: Townfall вышло обновление 1.6.0. В нем появился новый, высокий уровень сложности, а также были внесены изменения в баланс игрового процесса для всех режимов. Обновление корректирует доступность ресурсов, привязывает чувствительность врагов к звукам к выбранному уровню сложности, а также ограничивает ослабление атак противника по имени «Бремя» исключительно «Сюжетным режимом».
Патч также содержит ряд улучшений пользовательского интерфейса: уточнены описания уровней сложности, добавлены новые обучающие материалы и переработаны подсказки к головоломкам. Для игроков на ПК стала доступна технология DLSS Ray Reconstruction. Чтобы убедиться, что обновление установлено, проверьте главный экран: в правом нижнем углу должна отображаться версия 1.6.155963.
Изменения в игровом процессе
- Добавлен новый, высокий уровень сложности для тех, кто ищет более серьёзных испытаний.
- Перебалансирован игровой процесс на всех уровнях сложности — это позволило внедрить высокий уровень и сделать кривую сложности более плавной.
- В рамках корректировки баланса изменено количество доступных ресурсов в некоторых частях игры.
- Теперь местоположение игрока отображается на карте на всех уровнях сложности.
- Чувствительность врагов к звукам теперь зависит от выбранного уровня сложности: на более высоких уровнях противники лучше слышат игрока.
- Ослабление атак противника «Бремя» теперь действует только в «Сюжетном режиме».
Улучшения пользовательского интерфейса и комфорта игры
- Добавлен экран предупреждения при выборе уровня сложности «Кошмар» во время первого прохождения.
- Уточнены описания уровней сложности, чтобы игрокам было проще понять различия между ними.
- Улучшена индикация состояния вентилей — теперь она лучше различима для игроков с нарушениями цветовосприятия.
- Добавлены дополнительные подсказки и обучающие материалы.
- Улучшены некоторые подсказки к головоломкам и описания предметов.
- Меню настроек было переработано: параметры теперь разделены на более понятные категории.
- Переименован пункт меню, отвечающий за настройку управления: теперь стало ясно, что можно переназначать клавиши не только для геймпада, но и для клавиатуры с мышью.
Улучшения для версии на ПК
- Добавлена поддержка технологии DLSS Ray Reconstruction. Прочие изменения
- Внесены общие улучшения, исправлены ошибки.
Релиз Silent Hill: Townfall состоялся 23 сентября 2026 года. Игра доступна на ПК и PlayStation 5; её разработчиком выступила студия Screen Burn, а издателем — компания KONAMI.