В Silent Hill Townfall большое внимание уделяется скрытности: "это ваш единственный вариант"

Silent Hill Townfall была представлена ​​на State of Play, и это принесло не только подтверждение даты релиза, но и важные детали о том, как игра будет работать на практике. И стало ясно, что Konami делает ставку на скрытность как на центральный элемент игрового процесса.

Согласно информации, опубликованной вместе с новым трейлером, прямое столкновение с врагами не всегда будет жизнеспособным вариантом. Механика выживания требует ситуационной осведомлённости, осторожности и часто просто укрытия.

В борьбе с некоторыми врагами бой — важный аспект выживания. В борьбе с другими единственным вариантом является скрытность. Использование CRTV и механизмов скрытности для оценки ситуации во время перемещения, оставаясь вне поля зрения и двигаясь осторожно, имеет решающее значение, поскольку обнаружение может привести к ужасающей погоне и ужасным последствиям.

Трейлер также представил новое существо в составе персонажей игры, преследующее Саймона в тенях Иного мира. Эта сцена усиливает атмосферу угнетения и уязвимости, которую стремится создать стелс-геймплей. Благодаря камере от первого лица, что беспрецедентно для франшизы, ощущение беззащитности перед врагами становится ещё более ощутимым, чем в предыдущих частях.

Акцент на скрытность приходится на интересный момент для саги, поскольку Silent Hill f вызвала значительные разногласия среди фанатов из-за своей более активной и агрессивной боевой системы. Часть зрителей восприняла это изменение как отступление от духа франшизы, в то время как другие защищали такой подход.