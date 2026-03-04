Вторая часть дневников разработчиков Silent Hill: Townfall раскрывает секреты пугающей атмосферы шотландского побережья

Издательство Annapurna Interactive совместно с Konami стали активно делиться закулисными деталями производства своего грядущего мистического хоррора Silent Hill: Townfall. Буквально вчера команда разработчиков опубликовала первый видеодневник, где рассказала о виде от первого лица, месте действия и других геймплейных механиках игры. А уже сегодня они выложили вторую часть, чтобы еще глубже посвятить игроков в тонкости поиска той самой "неправильной" атмосферы.

Новое видео переносит зрителей из студии в Глазго прямо на восточное побережье Шотландии. Именно реальные портовые городки, такие как Сент-Монанс, послужили главным вдохновением для вымышленной Сент-Амелии — центрального места действия новой Silent Hill. Разработчики подчеркивают, что их целью было скопировать не только визуальный ряд, но и сами ощущения от места: "запахи, ледяной ветер и звуки побережья".

Отдельное внимание в дневнике уделили культовому элементу франшизы — густому туману. Чтобы добиться аутентичности, креативный директор признался, что команда буквально охотилась за так называемым "Хааром" — специфическим и очень плотным морским туманом, свойственным Шотландии.

Я был так одержим охотой за Хааром, что тащил за собой других членов команды в 4 утра на берег. Когда мы оказались там, туман был настолько плотным, что мы не видели побережья, потеряли ориентацию в пространстве и сразу же почувствовали угрозу. Наша задача состояла в том, чтобы, вернувшись в студию, воссоздать в игре не то, что мы увидели, а то, что мы тогда почувствовали.

— рассказывает один из разработчиков.

Также создатели похвастались технической стороной проекта. Использование возможностей технологии Nanite в движке Unreal Engine позволяет наслаивать сотни мелких объектов (водоросли, куски брезента, брошенные перчатки или рыболовные снасти) прямо на локациях, создавая "иллюзию сотен лет истории". Разработчики заявляют, что такие реалистичные узкие переулки крайне интересно исследовать в жизни, но они превратятся в настоящий кошмар, "когда за вами погонится монстр".

Команда Screen Burn в очередной раз призналась в искренней любви и даже "одержимости" оригинальной серией и обещает выложиться на максимум, чтобы их версия Silent Hill передала то самое чувство тотальной изоляции и экзистенциального ужаса, за которое игроки и полюбили первый части культовой франшизы.