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Silent Hill: Townfall 24.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От первого лица
5.4 248 оценок

Вышел патч для Silent Hill: Townfall, исправляющий производительность на ПК

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Разработчики Screen Burn выпустили патч для PC-версии Silent Hill: Townfall (в Steam и Epic Games Store), направленный на решение проблем с производительностью. Согласно описанию, обновление снижает рывки и заикания геймплея, вызванные проблемами с предкомпиляцией шейдеров.

Silent Hill: Townfall получит патч для исправления проблем с производительностью на ПК

Разработчики просят игроков проверить номер версии в правом нижнем углу главного меню - он должен отображаться как v1.4.153829 (или соответствующий патч 1.3.1). Также студия отметила, что слышала жалобы игроков на врага The Weight и готовит изменения баланса в ближайшее время. Дополнительные улучшения производительности тоже в работе.

ПК 4 Обновления 2
43
33
Комментарии:  33
Ваш комментарий
FR1DRIX

Как же душит стелс в этой игре.

14
Шрек vs DLSS 5

Уже пройдена и давно забыта! Лучше Routine перепройти, там более авторский и годный подход.

14
MNM 777

Ну вот , теперь можно будет попробовать пройти ее , а то где то час сыграл и забросил из за непонятных фризов .

10
EvgeniiV

Норм игра

10
Egik81

Игрушка нормуль. Стелс да время растягивает прохождения. Сейчас вот на 10 этаж собрался. Видимо уже близко к концу. Загадки иногда простые, а иногда тупые откровенно и хрен допрёшь. Например, количество лодок и в том же духе. Мне это игра и по личным причинам близка.

Ну, прошёл я. С читами, правда. Головоломки под конец не столько напрягали, а сколько раздражали беготнёй например эта

По итогу...

Перепроходить не буду..

10
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