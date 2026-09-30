Вышел патч для Silent Hill: Townfall, исправляющий производительность на ПК

Разработчики Screen Burn выпустили патч для PC-версии Silent Hill: Townfall (в Steam и Epic Games Store), направленный на решение проблем с производительностью. Согласно описанию, обновление снижает рывки и заикания геймплея, вызванные проблемами с предкомпиляцией шейдеров.

Разработчики просят игроков проверить номер версии в правом нижнем углу главного меню - он должен отображаться как v1.4.153829 (или соответствующий патч 1.3.1). Также студия отметила, что слышала жалобы игроков на врага The Weight и готовит изменения баланса в ближайшее время. Дополнительные улучшения производительности тоже в работе.