Вышел патч для Silent Hill: Townfall, исправляющий производительность на ПК

Разработчики Screen Burn выпустили патч для PC-версии Silent Hill: Townfall (в Steam и Epic Games Store), направленный на решение проблем с производительностью. Согласно описанию, обновление снижает рывки и заикания геймплея, вызванные проблемами с предкомпиляцией шейдеров.
Разработчики просят игроков проверить номер версии в правом нижнем углу главного меню - он должен отображаться как v1.4.153829 (или соответствующий патч 1.3.1). Также студия отметила, что слышала жалобы игроков на врага The Weight и готовит изменения баланса в ближайшее время. Дополнительные улучшения производительности тоже в работе.
Как же душит стелс в этой игре.
Уже пройдена и давно забыта! Лучше Routine перепройти, там более авторский и годный подход.
Ну вот , теперь можно будет попробовать пройти ее , а то где то час сыграл и забросил из за непонятных фризов .
Норм игра
Игрушка нормуль. Стелс да время растягивает прохождения. Сейчас вот на 10 этаж собрался. Видимо уже близко к концу. Загадки иногда простые, а иногда тупые откровенно и хрен допрёшь. Например, количество лодок и в том же духе. Мне это игра и по личным причинам близка.
Ну, прошёл я. С читами, правда. Головоломки под конец не столько напрягали, а сколько раздражали беготнёй например эта
По итогу...
Перепроходить не буду..