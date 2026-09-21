За 3 дня до официального релиза в сеть слили полное прохождение хоррора Silent Hill: Townfall

Всего за три дня до запланированного релиза в сеть утекло полное видеопрохождение психологического хоррора Silent Hill: Townfall. Все ролики с демонстрацией прохождения сюжетной кампании от начала и до финальных титров появились на китайском видеохостинге Bilibili.

Как сообщается, за этой утечкой стоит продавец физических копий игр, который регулярно нарушает эмбарго ради привлечения внимания к своим каналам. Опубликованный хронометраж прохождения разбит на несколько частей и суммарно составляет около 14 часов, что в целом воспринимается, как оптимальная продолжительность сюжетного хоррора.

Из интересного в утечке, можно заменить явное отличие от недавней Silent Hill f. Silent Hill: Townfall возвращается к корням классического психологического триллера. Основное время прохождения занимают исследование локаций, чтение записок и решение комплексных пространственных загадок. Столкновения с монстрами происходят достаточно редко, а разнообразие бестиария оказалось сравнительно небольшим, что подчеркивает ставку авторов на атмосферу безысходности, а не на экшен.

Пользователи в комментариях восприняли смещение акцента в сторону повествования и головоломок с одобрением, отметив, что подобный подход позволит избежать затянутости боевых сцен, за которые нередко критиковали ремейк Silent Hill 2.

Официальный релиз Silent Hill: Townfall, созданной студией Screen Burn при поддержке издательств Konami и Annapurna Interactive, состоится 24 сентября 2026 года.