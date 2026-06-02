Жестокость, скримеры, мат: Silent Hill: Townfall получила рейтинг "Для взрослых от 17 лет"

Судя по свежим данным, релиз хоррора Silent Hill: Townfall, официально анонсированного четыре месяца назад, может состояться гораздо раньше, чем предполагали игроки. Сегодня в сети появился рейтинг игры от Entertainment Software Ratings Board (ESRB). Как правило, это происходит, когда проект находится на финальной стадии подготовки к выходу, что намекает на скорое раскрытие даты релиза.

Как и ожидалось, игра получила рейтинг "M" (для взрослых от 17 лет) из-за наличия крови, жестокости и ненормативной лексики. В описании рейтинга говорится:

Silent Hill: Townfall - это хоррор на выживание, в котором игроки пытаются сбежать с вымышленного островного города в Шотландии. Действие показано от первого лица: игроки исследуют локации, решают головоломки и используют различное оружие (пистолеты, дробовики, топоры) для защиты от враждебных существ. Мутировавшие создания могут внезапно появляться из ниоткуда, бросаясь на персонажа (скримеры). В сценах присутствует крупное изображение того, как персонаж наносит ножевые ранения телу, а также момент, где монстр пожирает человека. В игре используется слово “f**k”.

Главный вопрос сейчас - где именно будет объявлена дата выхода? Учитывая историю франшизы, наиболее вероятным местом выглядит сегодняшний выпуск Sony State of Play. Шоу начнется в 00:00 по Московскому времени. Если анонс не состоится там, игра может появиться на предстоящем Summer Game Fest позже на этой неделе.

Разработкой Silent Hill: Townfall занимается студия Screen Burn под руководством Konami. Релиз подтвержден для PS5, Xbox Series X|S и PC. Пока что точной даты выхода нет, но поклонникам жанра ужасов стоит готовиться к новостям уже на этой неделе.