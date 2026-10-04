Энтузиаст переносит Silent Hills P.T. на PC - неофициальный порт уже работает в 60+ FPS

Работа над неофициальным нативным портом Silent Hills P.T. для PC постепенно продвигается. Энтузиаст под ником LoreanXavier переносит знаменитую демоверсию хоррора Хидео Кодзимы с PlayStation 4 на Windows.

Разработчик подчёркивает, что проект не является эмулятором, ремейком или wrapper-прослойкой. Вместо этого он заново реализует игровую логику и рендеринг на C++ и Vulkan, опираясь на результаты реверс-инжиниринга оригинального исполняемого файла версии для PS4.

При этом порт будет использовать оригинальные игровые данные. Пользователям потребуется самостоятельно предоставить собственную копию P.T., поскольку в распространяемый архив материалы игры включать не планируют. Такой подход также позволяет избежать распространения защищённого авторским правом контента вместе с самим портом.

Главная цель LoreanXavier — максимально точно воспроизвести оригинальную игру. Для проверки разработчик запускает P.T. в эмуляторе с заранее записанными действиями, положением камеры и вводом с контроллера, после чего воспроизводит те же сцены в своей Windows-версии и сравнивает результат покадрово.

В процессе работы энтузиаст обнаружил и исправил проблему с потоковой загрузкой текстур в shadPS4. Из-за неё в эмулируемой версии P.T. на стенах и полу появлялись чёрные полосы. По словам разработчика, исправление позволило точнее сопоставить изображение оригинала и будущего PC-порта.

P.T. вышла на PS4 в 2014 году и задумывалась как тизер отменённой Silent Hills, которую разрабатывали Хидео Кодзима и Гильермо дель Торо. После конфликта Кодзимы с Konami проект закрыли, а сама демоверсия была удалена из PlayStation Store и со временем стала одним из самых известных игровых раритетов.

Конкретной даты релиза PC-порта пока нет. Уже сейчас проект поддерживает более 60 кадров в секунду и технологию AMD FSR 3.1, а разработчик продолжает работу над точностью воспроизведения оригинала.