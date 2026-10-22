Фанат вынужден прекратить работу над переносом хоррора P.T. на ПК - на этот раз Konami ни при чем

Независимый разработчик Лориан Ксавье, создавший первый полноценный нативный ПК-порт культового хоррора P.T., объявил о прекращении дальнейшей поддержки своего проекта. Поводом для заморозки разработки стали не традиционные юридические претензии от правообладателя в лице Konami, а травля, обвинения в мошенничестве и прямые угрозы расправой со стороны токсичных пользователей.

Бесплатный порт знаменитой демоверсии Хидэо Кодзимы вышел около двух недель назад. В отличие от любительских ремейков на Unreal Engine или запуска через эмуляторы PlayStation 4, энтузиаст провел реверс-инжиниринг оригинального кода движка Fox Engine. Проект был переписан на C++ и запускался нативно на Windows и Linux, получив трассировку лучей, поддержку виртуальной реальности и неограниченный FPS. Качество проделанной работы публично отметил даже сам Хидэо Кодзима, поделившийся ссылкой на проект.

Однако такое внимание обернулось травлей самого автора. В сети Ксавье начали внезапно обвинять в расизме и мошенничестве, заявляя, что автор якобы выдает чужой эмулятор за собственный труд, несмотря на то что весь исходный код проекта был выложен в открытый репозиторий. Недоброжелатели организовали волну жалоб на платежные системы разработчика, добившись блокировки его профиля на Ko-fi, после чего перешли к личным угрозам расправы.

Автор признался, что создавал порт в одиночку, не имея работы и команды, и не выдержал агрессии в адрес бесплатного проекта:

Люди начали сравнивать меня с целыми студиями и профессиональными командами с десятилетиями опыта, забывая, что я всего один человек. Я столкнулся со шквалом ненависти, блокировкой счетов для донатов и даже угрозами убийством — и всё это из-за бесплатного порта видеоигры. Я горжусь тем, что создал этот порт, и ни о чем не жалею, но мне нужно сделать шаг назад.

После выпуска обновления 1.0.8 Ксавье прекратит активное общение с сообществом и развитие порта. Проект по сохранению P.T. завершен примерно на 97%, поэтому в будущем автор допускает лишь редкий выпуск мелких хотфиксов без каких-либо обязательств. Освободившиеся ресурсы разработчик планирует направить на исследование архитектуры Silent Hill 3. При этом он не уверен, что будет делиться своими наработками публично.