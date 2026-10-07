Фанатский порт P.T. вышел на ПК с DLSS, трассировкой лучей и поддержкой модов

Фанатский порт P.T. для ПК официально достиг версии 1.0.1. Проект позволяет запускать культовый хоррор нативно на компьютере, а не через эмулятор, и при этом добавляет множество современных графических и технических возможностей.

Порт разработал LoreanXavier. Автор восстановил игровую логику на C++ и создал собственный рендерер на Vulkan, тогда как уровни, модели, текстуры, звуки, скрипты и кат-сцены загружаются непосредственно из оригинальных файлов версии для PlayStation 4. Сам проект не содержит данных Konami, поэтому для запуска потребуется собственная копия файлов P.T.

PC-версия снимает ограничения оригинальной игры по разрешению и частоте кадров. Она поддерживает NVIDIA DLSS 4.5, AMD FSR 3.1/4.1, Intel XeSS, а также DLAA и FSR Native AA. На видеокартах NVIDIA RTX 40-й серии доступна генерация кадров DLSS, а владельцы Radeon RX 5000 и более новых моделей могут использовать FSR Frame Generation.

Графические настройки теперь включают пресеты от Low до Ultra, причём оригинальная конфигурация PS4 сохранена в качестве отдельного режима. Также можно включить трассировку лучей для теней, окружающего затенения и отражений на полу, повысить разрешение теней и качество текстур.

Помимо улучшенной графики, порт получил фоторежим, свободную камеру, экспериментальный вид от третьего лица, браузер циклов, Game+, поддержку модов и экспериментальную совместимость с OpenXR VR.

На ноутбуке с Intel Core i7-12700H и GeForce RTX 4060 Laptop GPU. При разрешении 1080p, пресете Ultra и DLSS Quality игра выдавала более 100 кадров в секунду, а с генерацией кадров частота могла превышать 200 FPS.

Оригинальная P.T. вышла в 2014 году и быстро стала одной из самых известных хоррор-игр своего времени. Демоверсия должна была познакомить игроков с отменённой Silent Hills, которую создавали Хидео Кодзима и Гильермо дель Торо. В 2015 году Konami удалила P.T. из PlayStation Store, из-за чего легальный доступ к игре с тех пор стал крайне ограниченным.