ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Silent Hills игра отменена
Экшен, Адвенчура, Ужасы
8.5 328 оценок

Фанатский порт P.T. вышел на ПК с DLSS, трассировкой лучей и поддержкой модов

IKarasik IKarasik

Фанатский порт P.T. для ПК официально достиг версии 1.0.1. Проект позволяет запускать культовый хоррор нативно на компьютере, а не через эмулятор, и при этом добавляет множество современных графических и технических возможностей.

P.T. "Нативный ПК-порт хоррора с улучшенной графикой и модами"

Порт разработал LoreanXavier. Автор восстановил игровую логику на C++ и создал собственный рендерер на Vulkan, тогда как уровни, модели, текстуры, звуки, скрипты и кат-сцены загружаются непосредственно из оригинальных файлов версии для PlayStation 4. Сам проект не содержит данных Konami, поэтому для запуска потребуется собственная копия файлов P.T.

Энтузиаст переносит Silent Hills P.T. на PC - неофициальный порт уже работает в 60+ FPS

PC-версия снимает ограничения оригинальной игры по разрешению и частоте кадров. Она поддерживает NVIDIA DLSS 4.5, AMD FSR 3.1/4.1, Intel XeSS, а также DLAA и FSR Native AA. На видеокартах NVIDIA RTX 40-й серии доступна генерация кадров DLSS, а владельцы Radeon RX 5000 и более новых моделей могут использовать FSR Frame Generation.

Графические настройки теперь включают пресеты от Low до Ultra, причём оригинальная конфигурация PS4 сохранена в качестве отдельного режима. Также можно включить трассировку лучей для теней, окружающего затенения и отражений на полу, повысить разрешение теней и качество текстур.

Помимо улучшенной графики, порт получил фоторежим, свободную камеру, экспериментальный вид от третьего лица, браузер циклов, Game+, поддержку модов и экспериментальную совместимость с OpenXR VR.

Хидео Кодзима отреагировал на фанатский порт P.T. для PC

На ноутбуке с Intel Core i7-12700H и GeForce RTX 4060 Laptop GPU. При разрешении 1080p, пресете Ultra и DLSS Quality игра выдавала более 100 кадров в секунду, а с генерацией кадров частота могла превышать 200 FPS.

Оригинальная P.T. вышла в 2014 году и быстро стала одной из самых известных хоррор-игр своего времени. Демоверсия должна была познакомить игроков с отменённой Silent Hills, которую создавали Хидео Кодзима и Гильермо дель Торо. В 2015 году Konami удалила P.T. из PlayStation Store, из-за чего легальный доступ к игре с тех пор стал крайне ограниченным.

ПК 10
14
5
Комментарии:  5