Хидео Кодзима отреагировал на фанатский порт P.T. для PC

Хидео Кодзима обратил внимание на неофициальный порт P.T. для PC, над которым работает энтузиаст LoreanXavier. Разработчик перенёс демоверсию отменённой Silent Hills на Windows, а теперь сам Кодзима сделал репост публикации об этом проекте.

P.T. вышла в 2014 году как бесплатная демоверсия будущей Silent Hills, которую Кодзима разрабатывал вместе с Гильермо дель Торо и Норманом Ридусом. После конфликта Кодзимы с Konami разработку игры отменили, а в 2015 году P.T. удалили из PlayStation Store. С тех пор демоверсия стала одним из самых известных игровых раритетов.

LoreanXavier пытается вернуть P.T. на современные компьютеры без использования эмулятора или полноценного ремейка. Энтузиаст занимается реверс-инжинирингом оригинального исполняемого файла для PS4 и воссоздаёт работу игры на C++ и Vulkan, используя оригинальные игровые данные.

По словам разработчика, его версия должна максимально точно повторять оригинальную P.T. В ней сохраняются тот же дом, контент, скрипты Lua, циклы, события, система прогрессии и финальная головоломка. Также удалось реализовать эпизод с распознаванием голоса. На момент публикации порт готов примерно на 97%.

Уже опубликована 30-минутная демонстрация проекта. При этом LoreanXavier не распространяет оригинальные игровые файлы вместе с портом, поэтому пользователям потребуется самостоятельно предоставить собственную копию P.T. Разработчик также рассматривает дополнительные графические улучшения, которые не должны менять оригинальное содержание игры.

Главным событием для автора проекта стал не сам прогресс разработки, а реакция Кодзимы. Геймдизайнер сделал репост материала GameRant о PC-порте P.T., тем самым публично показав, что знает о существовании проекта. Сам LoreanXavier после этого написал, что буквально не нашёл слов от того, что Кодзима заметил работу, в которую он вложил столько времени и сил.

При этом репост нельзя считать официальным одобрением порта или разрешением на его распространение. Кодзима лишь поделился публикацией, не сопроводив её отдельным комментарием. Однако для фанатского проекта, посвящённого одной из самых известных отменённых игр разработчика, такая реакция всё равно стала заметным событием.

Тем временем сама Silent Hills так и не увидела свет, а следующим хоррором Кодзимы станет OD. Игра с Хантер Шафер и Софией Лиллис по-прежнему находится в разработке, а некоторые поклонники уже пытаются найти связь между OD и P.T.