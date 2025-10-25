Хоррор вместо учебника: японские школьники учат английский с помощью P.T. Хидео Кодзимы

В японской старшей школе Цунан преподаватель английского языка нашёл необычный способ заинтересовать учеников — он использует культовый хоррор P.T. от Хидео Кодзимы как учебное пособие. Вместо скучных упражнений школьники проходят печально известную демо-версию, отдавая команды на английском языке: «walk around the room», «open the door», «answer the phone».

По словам педагога, такой подход объединяет эмоции, интерактив и практику речи, что помогает студентам лучше запоминать язык. Каждый раз, когда игра делает пугающий поворот, учащиеся не только реагируют на страх, но и активнее используют новые слова. В школьном блоге отмечается, что особенно ярко ребята запомнили момент, когда в коридоре зазвонил телефон — многие вскрикнули от неожиданности.

Для нынешнего поколения школьников это не просто урок, а встреча с легендой. После прекращения сотрудничества Хидео Кодзимы с Konami поиграть в P.T. официально невозможно — демо давно удалено из PS Store, а консоли с установленной игрой стали коллекционной редкостью. Поэтому для учеников этот урок стал уникальной возможностью прикоснуться к истории игровой индустрии и узнать, почему P.T. называют одним из самых страшных проектов всех времён.