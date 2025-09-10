"Konami, вы идиоты": создатель Bayonetta хочет, чтобы Хидео Кодзима вернулся к хоррору в духе P.T.

Одним из самых больших несбывшихся проектов игровой индустрии остаётся Silent Hills — амбициозный хоррор Хидео Кодзимы, отменённый в середине 2010-х. Его единственный след — бесплатный тизер P.T., эксклюзив для PS4, давно удалённый из цифровых магазинов. Несмотря на то, что доступ к нему сегодня почти невозможен, P.T. стала культовым эталоном жанра и определила направление для десятков инди-хорроров.
Недавно в дискуссию о наследии P.T. включился создатель Bayonetta и Devil May Cry Хидеки Камия. В серии постов в X (бывший Twitter) он признался, что хоррор The Exit 8 напомнил ему о гениальности Кодзимы. Разработчик с сожалением отметил: хотя подобные игры появляются, феномен P.T. остаётся недооценённым, а сама демка «навсегда погребена во тьме». В свойственной ему прямолинейной манере Камия добавил: «Konami, вы идиоты».
Камия уверен, что если возродить P.T. невозможно, то Кодзима должен «просто сделать другую игру в том же стиле». Он даже допустил мысль заняться этим сам, но тут же оговорился: хоррор — не его жанр, идей у него нет, и всё равно «это вряд ли будет хоррор».
Тем временем Хидео Кодзима уже вернулся к экспериментам с жанром ужасов. После ухода из Konami он выпустил две части Death Stranding, а сейчас работает над игрой OD, создаваемой совместно с режиссёром хорроров Джорданом Пилом и Microsoft. Проект обещает уникальный опыт благодаря облачным технологиям и, по слухам, новым механикам Social Scream и Social Stealth, намекающим на многопользовательский аспект.
Параллельно Kojima Productions трудится над шпионским проектом Physint, который сам Кодзима называет «игрой и фильмом в одном».
Наследие P.T. по-прежнему живо: даже спустя годы демо остаётся символом «идеального ужаса», где минимализм геймплея и психологическое давление создавали непревзойдённое чувство тревоги. И хотя Silent Hills мы так и не увидим, фанаты и коллеги всё ещё ждут от Кодзимы нового проекта, способного вызвать такие же мурашки, как прогулка по зловещему коридору из P.T.
Про Контру ваще забили, игра детства.
Дак не так давно выходила Contra: Operation Galuga
Одной мало игры.
Хотя бы сделали бы ремейк классики Dendy.
Чё они хотят от обкурков и наркоманов? )))
У меня еще она на ps4 установлена ))
Всю статью недоумевал, что? Сайлент Хилл? И? Потом только увидел букву С
А Death Stranding?
Помню как тут фанаты и школьники когда-то молились на P.T. Интересно, с тех пор протрезвели?
Лол, так и не существовало никакого нового Silent hill'а на момент PT. Бурят сделал pt - как месть конами за непродление трудового договора (он точно знал когда должен освободить место). И нет, silent hill все же существовал, но был отменен намного раньше перфоманса на выставке от Sony (угадайте зачем этой компашке помогать гению портить репу конами. подсказка - серия death stranding выходила сразу на все платформы или на конкретной?). И я не защитник конами из-за историй с починка автоматами, но благодаря им мы можем поиграть в щикарные ремейки.
В общем, жителю спрингвилда (камия) стоит лучше проводить фактчекинг, называя кого-то идиотом. Автору же спасибо, что описал не только дискуссию
Помню, как скачал демку сразу после е3 вообще не подозревая, что это. Играл ночью, в наушниках, все как положено. Помню в один из моментов так испугался, что думал скорую вызвать. Сердце колбасило. После П. Т. меня больше ни что так не пугало.
А чё там такого прям, обычный резик от первого лица // Евгений Петухов
и тут Гений насрал своей гениальностью, что в меню паузы искать разгадку...