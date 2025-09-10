"Konami, вы идиоты": создатель Bayonetta хочет, чтобы Хидео Кодзима вернулся к хоррору в духе P.T.

Одним из самых больших несбывшихся проектов игровой индустрии остаётся Silent Hills — амбициозный хоррор Хидео Кодзимы, отменённый в середине 2010-х. Его единственный след — бесплатный тизер P.T., эксклюзив для PS4, давно удалённый из цифровых магазинов. Несмотря на то, что доступ к нему сегодня почти невозможен, P.T. стала культовым эталоном жанра и определила направление для десятков инди-хорроров.

Недавно в дискуссию о наследии P.T. включился создатель Bayonetta и Devil May Cry Хидеки Камия. В серии постов в X (бывший Twitter) он признался, что хоррор The Exit 8 напомнил ему о гениальности Кодзимы. Разработчик с сожалением отметил: хотя подобные игры появляются, феномен P.T. остаётся недооценённым, а сама демка «навсегда погребена во тьме». В свойственной ему прямолинейной манере Камия добавил: «Konami, вы идиоты».

Камия уверен, что если возродить P.T. невозможно, то Кодзима должен «просто сделать другую игру в том же стиле». Он даже допустил мысль заняться этим сам, но тут же оговорился: хоррор — не его жанр, идей у него нет, и всё равно «это вряд ли будет хоррор».

Тем временем Хидео Кодзима уже вернулся к экспериментам с жанром ужасов. После ухода из Konami он выпустил две части Death Stranding, а сейчас работает над игрой OD, создаваемой совместно с режиссёром хорроров Джорданом Пилом и Microsoft. Проект обещает уникальный опыт благодаря облачным технологиям и, по слухам, новым механикам Social Scream и Social Stealth, намекающим на многопользовательский аспект.

Параллельно Kojima Productions трудится над шпионским проектом Physint, который сам Кодзима называет «игрой и фильмом в одном».

Наследие P.T. по-прежнему живо: даже спустя годы демо остаётся символом «идеального ужаса», где минимализм геймплея и психологическое давление создавали непревзойдённое чувство тревоги. И хотя Silent Hills мы так и не увидим, фанаты и коллеги всё ещё ждут от Кодзимы нового проекта, способного вызвать такие же мурашки, как прогулка по зловещему коридору из P.T.