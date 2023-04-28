Silent Hill: The Short Message была удалена из базы данных Тайваньского ведомства по возрастным рейтингам ©

Уже давно ничего не было слышно о Silent Hill: The Short Message, одной из новых частей классической серии ужасов на выживание от Konami, которая наконец-то возвращается в центр внимания после многолетнего перерыва. Похоже, с игрой что-то происходит, и это что-то может быть не очень хорошим.

Как сообщает Dusk Golem в Twitter, игра, получившая рейтинг в прошлом году на Тайване, недавно была удалена из базы данных Тайваньского ведомства по возрастным рейтингам. Это может означать, как отмечает Dusk Golem, что игра была либо отменена, либо дата выхода была изменена на более позднюю.

Silent Hill: The Short Message - не единственная часть серии игр в жанре survival horror от Konami, которая находится в разработке. Konami совместно с Bloober Team работает над ремейком Silent Hill 2, который, по словам команды разработчиков, будет точно придерживаться традиционного сюжетного канона, изменив лишь некоторые области и искусственный интеллект врагов, чтобы сделать игру более современной и увлекательной. Что касается сроков выхода игры, то на данный момент никто не может сказать, так как сообщение от прошлого месяца о том, что работа над ремейком почти закончена, а дата выхода зависит от Konami, было подтверждено Bloober Team как ошибочный перевод.

Все следующие игры серии Silent Hill еще не получили даты выхода.