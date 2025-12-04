Состоялся релиз фанатского ремейка P.T. на Unreal Engine 5 - играбельного тизера отмененной Silent Hills

Как стало известно, пользователь RickiE7an в ноябре выпустил свежую версию 0.9.4 собственного ремейка P.T. на Unreal Engine 5. P.T. является играбельным тизером Silent Hills - отменённого проекта от Konami.

Свежая версия фанатского ремейка практически полностью воспроизводит оригинальную P.T., в том числе по длительности и функционалу. В игре присутствует Лиза, а финальная сцена воссоздана полностью. Единственное отличие - персонаж в конце почти не похож на Нормана Ридуса. Тем не менее, важно что автору в принципе удалось восстановить полную концовку.

Для запуска понадобится как минимум Intel Core i7-4720HQ, 8 ГБ оперативной памяти и GTX 960M. Судя по минимальным требованиям, ремейк способен запуститься на большом количестве систем. И хотя оригинал был эксклюзивом PS4, этот ремейк для PC - хорошая возможность наверстать упущенное, поскольку Konami давно убрала P.T. из PSN.