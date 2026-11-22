Неофициальный порт P.T. для ПК получил масштабное обновление. Версия 1.1.0 добавляет полноценный режим выживания, основанный на отражении волн врагов — «Survive the Night» («Пережить ночь»). Кроме того, в игру были внесены изменения в систему управления, расширены настройки, исправлена ​​работа трассировки лучей и реализован ряд других улучшений.

Действие режима «Survive the Night» разворачивается на улице, рядом с домом. Играть можно как от первого, так и от третьего лица. В режиме реализована система движения рук (с использованием двух костей), фонарь, закреплённый на груди персонажа, и физика «тряпичной куклы» (ragdoll). В распоряжении игрока — разнообразное оружие: пистолет, помповое ружье, револьвер, двустволка и винтовка со скобой Генри. Также можно использовать железную трубу или отталкивать противников, чтобы сэкономить выносливость. Дорожные фаеры освещают пространство, а аптечки и боеприпасы помогают продержаться дольше.

Предусмотрено пять уровней сложности: «Лёгкий», «Нормальный», «Сложный», «Кошмар» и «204863». В каждой волне могут появляться дополнительные задачи: например, найти предохранители, настроить радио или собрать фрагменты фотографии. Также возможны внезапные отключения электричества и появление боссов. В перерывах между волнами через радио можно получить случайные бонусы (перки).

Режим «Survive the Night» открывается после прохождения игры в режиме «Новая игра+» (NG+4). Запустить его можно через меню «Дополнительно» или выйдя через финальную дверь. В меню «Дополнительно» также отображается ваш текущий уровень NG+.

В новом режиме появились «Ночной хаб» и 3D-оружейная. За успешное прохождение игроки получают кредиты, которые можно потратить на 64 варианта оформления оружия, различные цвета и модели фонарей, а также четыре стиля перезарядки. Некоторые облики оружия содержат анимированные эффекты. Своё снаряжение можно детально осмотреть в 3D-формате. Кроме того, доступен «Ежедневный ночной режим» — испытание с фиксированными параметрами, которые меняются каждый день.

Обновление 1.1.0 также добавляет возможность настройки управления с клавиатуры: теперь в игре отображаются клавиши и кнопки, соответствующие вашей раскладке. Появилась возможность бегать внутри дома, а также регулировать интенсивность эффекта размытия в движении . В обновлении добавлено меню выбора размера экрана, а также внесены исправления для режима без рамок. Кроме того, эффекты при наведении курсора в меню паузы стали более аккуратными и теперь соответствуют стилю оригинальной игры.

Также реализован ряд визуальных и звуковых исправлений. При использовании трассировки лучей теперь корректно отображаются цвета отражений и отражённого света. Устранены проблемы с бликами от фонарика и мерцанием бликов на дыму на улице. Обновлены руководства и журналы (логи) для технологии AMD FSR Ray Regeneration. Помимо этого, возвращены оригинальные эффекты движения элементов одежды (куртки персонажа) и модели младенца в раковине.

Наконец, исправлено множество ошибок, приводивших к вылетам и нестабильной работе игры. В частности, решены проблемы, связанные с использованием Windows HDR, функцией генерации кадров, нехваткой оперативной памяти, а также сбоями эффектов, возникавшими после сброса параметров экрана. Сообщения об ошибках, касающиеся нехватки памяти, теперь отображаются на соответствующем языке.

Загрузить последнюю версию ПК-порта P.T. можно по этой ссылке.