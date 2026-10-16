Версия P.T. для ПК (1.0.4) получила поддержку DX12, трассировки путей, реконструкции лучей и DLSS 5

Вышло крупное обновление для неофициальной ПК-версии игры P.T. от компании Konami. В него добавлена ​​поддержка DX12, трассировки путей, реконструкции лучей, генерации кадров и технологии DLSS 5.

Если вдаваться в подробности, то теперь порт поддерживает не только Vulkan, но и DirectX 12. Появился режим трассировки путей: теперь каждый источник света на экране — от ламп и фонарика до отражений в стекле, зеркале в ванной или на напольном покрытии — рассчитывается с помощью трассировки путей. Также реализовано многократное отражение непрямого света. В этом режиме полностью отсутствуют «запечённое» освещение или искусственная фоновая подсветка.

Обновление 1.0.4 также привносит поддержку полноценного HDR с новыми настройками уровней белого и пиковой яркости. В режиме DirectX 12 теперь доступны генерация кадров DLSS и Intel XeSS, а также генерация кадров FSR 3.

Игрокам стали доступны новые специальные возможности: субтитры для звуковых эффектов, управление с помощью движений и расширенное поле зрения. Кроме того, теперь можно пропустить финальную кат-сцену, удерживая кнопку паузы. Меню настроек на ПК стало удобнее: появились вкладки, более понятные подсказки и улучшенная поддержка контроллеров.

Игра теперь запускается быстрее, работает плавнее (с меньшим количеством «фризов»), а улучшенные текстуры загружаются значительно оперативнее. Исправлено множество визуальных ошибок, а работа с ограниченным объёмом видеопамяти стала более стабильной.

Обновление также включает систему внутриигровых обновлений, ускоренную загрузку файлов и более надёжную проверку их целостности. Улучшена работа с обновлениями на Linux, добавлена ​​поддержка длинных имён папок, внедрена интеграция с Discord (Rich Presence), поддержка пространственного звука Windows и улучшенная работа с VR.

Стоит отметить, что игроки могут воспользоваться сторонними инструментами сообщества для активации DLSS 5, что позволяет включить генерацию кадров DLSS даже на видеокартах серий RTX 20 и 30. Стоит, однако, уточнить, что реализация DLSS 5 здесь не является нативной. Тем не менее, она может упростить включение DLSS 5 в этой игре.

Желающие могут скачать последнюю версию ПК-порта P.T. здесь на сайте по ссылке выше.