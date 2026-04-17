Silent Road TBA
Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
Ночные поездки по проклятым дорогам в новом трейлере японского хоррора Silent Road

butcher69 butcher69

На Galaxies Spring Showcase показали новый трейлер хоррора Silent Road от студии Endflame, который предлагает взглянуть на необычную смесь симулятора такси и японского сверхъестественного ужаса.

Игроку предстоит взять на себя роль ночного таксиста, работающего в самых жутких лесных районах Японии. Однако обычная смена быстро превращается в нечто гораздо более мрачное: пассажиры, которых подбирает герой, требуют странные поездки, а каждая новая остановка становится всё опаснее и тревожнее.

Разработчики подчёркивают, что игра постепенно выводит игрока за пределы безопасности автомобиля, заставляя сталкиваться с последствиями сверхъестественных событий напрямую. Атмосфера строится на постоянном напряжении и неизвестности того, что скрывается в темноте за пределами дороги.

Silent Road уже можно добавить в список желаемого в Steam, однако точная дата выхода пока не объявлена

ГеймДизайнер

Destroited
Ночные поездки по проклятым дорогам

не ну нафиг еще и в игре к себе на дачу мотаться я пас

foxblue

"Толя открывай это Сергей!"