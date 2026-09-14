Road to Jukai выйдет под издательством tinyBuild - психологический хоррор отправит таксиста в ночные поездки по Японии

tinyBuild объявила о партнёрстве со студией Endflame, которая разрабатывает психологический хоррор от первого лица Road to Jukai. Ранее игра была известна под названием Silent Road. Релиз на ПК в Steam запланирован на 2027 год, а тестовая версия уже доступна.

Игрокам предстоит провести шесть ночных смен в роли таксиста, работающего в отдалённом японском регионе. Герой будет перевозить пассажиров между небольшими городами, окружёнными огромным лесом, однако обычная работа быстро превратится в столкновение с необъяснимыми и пугающими событиями.

История Road to Jukai будет нелинейной и постепенно раскроет трагедии и тайны этого места. С каждой новой ночью пассажиры становятся всё более странными, а их просьбы — тревожнее. При этом главная опасность может оказаться не на обочине дороги, а непосредственно в салоне автомобиля.

Большую часть времени игрок проведёт за рулём, перемещаясь по тёмным лесным дорогам. Разработчики делают ставку на атмосферу изоляции и ощущение постоянной угрозы: привычные маршруты после наступления темноты могут привести к встречам с теми, кто давно должен был остаться в прошлом.

Road to Jukai станет новым проектом Endflame, ранее выпустившей хоррор Ikai. Игра выйдет в 2027 году на ПК через Steam, а уже сейчас игроки могут опробовать тестовую версию.