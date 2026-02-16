Исходный код тактической ролевой игры Silent Storm выложили в открытый доступ

Основатель компании Nival Сергей Орловский официально объявил о публикации исходного кода культовой игры Silent Storm. Проект, вышедший в 2003 году, считается классикой жанра пошаговых тактик благодаря глубокой проработке механик и полностью разрушаемому окружению. Теперь энтузиасты и разработчики могут изучить внутреннее устройство игры на платформе GitHub.

Опубликованные материалы распространяются по специальной некоммерческой лицензии. Она разрешает использование кода в образовательных и исследовательских целях, а также для создания пользовательских модификаций, однако строго запрещает любую коммерческую эксплуатацию. В открытом репозитории содержатся проприетарный трехмерный движок, написанный преимущественно на C++, скрипты на языке Lua 4.0, редактор карт и различные игровые ресурсы.

Из-за вопросов авторского права из архива пришлось исключить некоторые сторонние технологии. В частности, в сборке отсутствуют библиотеки Bink Video для воспроизведения видеороликов и звуковая система FMOD. В документации указано, что для успешной компиляции проекта может потребоваться устаревшее программное обеспечение, такое как Microsoft Visual Studio .NET 2003 и DirectX 8.1 SDK. Также отмечается, что на современных операционных системах могут возникать технические сложности при запуске.

Ранее студия Nival уже делилась с сообществом технической частью своих прошлых хитов. До этого в открытый доступ попали исходные коды стратегий Блицкриг и Блицкриг 2, а также проекта Prime World. Фанаты надеются, что такой шаг позволит создать современные порты игры и исправить проблемы совместимости с новым оборудованием.