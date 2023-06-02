Приключение от первого лица с открытым миром The Silent Swan получит физическую версию на PS5 в 2023 году ©

The Silent Swan, повествовательное приключение, в котором сценарии заставляют вас почувствовать тайну, легенду и захватывающий сеттинг, будет выпущено на физическом носителе для PS5 в 2023 году. Это станет возможным благодаря Selecta Play, которая принесет в магазины этот огромный и загадочный открытый мир, полный зданий, вырезанных из единого монолитного блока.

В The Silent Swan вы — Миров Кавразыма, и вы должны от первого лица исследовать Землю за стенами, чтобы найти свою жену Селену. Единственные подсказки, которые она может оставить вам, — это несколько простых бумажных лебедей, содержащих все секреты Падения, которые помогут вам узнать, почему ваш род погряз в несчастьях. Так вы откроете историю двух городов: Уржум и Сернур; двух конфликтов: прошлого и будущего; и двух человек: Селены и себя.

Монументальные графические амбиции The Silent Swan побудили его создателей позволить вам пройти через каждое из зданий, которые вы найдете. Таким образом, концепция открытого мира имеет реальный смысл. Пустыня органической архитектуры, башни, арки, контрфорсы… Где туман заполняет каждый уголок, а тишина — единственный спутник. Трезвый и минималистский опыт, который предлагает исследовать, искать подсказки и наслаждаться каждой деталью.