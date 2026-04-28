Девушки будут в восторге: Silent Whispers выводит романтические кинематографические приключения на новый уровень

Archosaur Games и студия Ванна Студио анонсировали Silent Whispers — бесплатное кинематографическое приключение с романтическим уклоном для PC и мобильных платформ. Проект на Unreal Engine 5 явно ориентирован на аудиторию, которой в индустрии традиционно уделяют меньше внимания — игроков, ищущих эмоциональные истории, отношения и выбор, а не боевые механики.

Действие разворачивается в «Городе угасающего света», где повседневная жизнь переплетается с ощущением скрытой угрозы. Игроку предстоит не просто исследовать локации и ходить на свидания, но и принимать решения в условиях загадочной «игры» на выживание. Такой контраст романтики и опасности выглядит свежо — особенно на фоне типичных сюжетов в жанре.

Ключевой акцент сделан на персонажах: Аларик, Терон и Вален представляют разные типажи, вокруг которых строится эмоциональная вовлечённость. Это формат, хорошо знакомый поклонникам романтических интерактивных историй, где выбор партнёра и развитие отношений — важная часть опыта.

Именно поэтому Silent Whispers выглядит как проект рассчитанный на женскую аудиторию. Если игре удастся удержать баланс между историей и интерактивностью, она может занять нишу, которая до сих пор остаётся недооценённой в индустрии.