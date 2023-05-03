Кроссовер классической стратегии и шутера от первого лица Silica выходит в ранний доступ Steam ©

Разработчики из Bohemia Interactive сообщают, что те, кто интересуется недавно анонсированной научно-фантастической игрой Silica, могут начать надевать скафандры и заряжать импульсные винтовки. Кроссовер классической стратегии и шутера от первого лица появится сегодня в раннем доступе Steam.

Игра останется в раннем доступе в течение 9-12 месяцев, за это время ведущий разработчик Мартин «Dram» Мелихарек планирует реализовать ряд значительных расширений и функций, основанных на требованиях сообщества.

Особенности: