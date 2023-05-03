Кроссовер классической стратегии и шутера от первого лица Silica выходит в ранний доступ Steam

Разработчики из Bohemia Interactive сообщают, что те, кто интересуется недавно анонсированной научно-фантастической игрой Silica, могут начать надевать скафандры и заряжать импульсные винтовки. Кроссовер классической стратегии и шутера от первого лица появится сегодня в раннем доступе Steam.
Игра останется в раннем доступе в течение 9-12 месяцев, за это время ведущий разработчик Мартин «Dram» Мелихарек планирует реализовать ряд значительных расширений и функций, основанных на требованиях сообщества.
Особенности:
- Шутер от первого/третьего лица с транспортными средствами
- 6 уникальных локаций
- 3 увлекательных режима игры
- Варианты одиночной и многопользовательской игры
- 5 классов пехоты
- 11 различных транспортных средств
- 8 инопланетных существ
- Управление ИИ как для командира, так и для юнитов
Выглядит забавно, надеюсь через время игра не загнется и тогда можно будет смело брать.