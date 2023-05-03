Silica 03.05.2023
7.9 27 оценок

Кроссовер классической стратегии и шутера от первого лица Silica выходит в ранний доступ Steam

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monk70
Новости

Разработчики из Bohemia Interactive сообщают, что те, кто интересуется недавно анонсированной научно-фантастической игрой Silica, могут начать надевать скафандры и заряжать импульсные винтовки. Кроссовер классической стратегии и шутера от первого лица появится сегодня в раннем доступе Steam.

Игра останется в раннем доступе в течение 9-12 месяцев, за это время ведущий разработчик Мартин «Dram» Мелихарек планирует реализовать ряд значительных расширений и функций, основанных на требованиях сообщества.

Особенности:

  • Шутер от первого/третьего лица с транспортными средствами
  • 6 уникальных локаций
  • 3 увлекательных режима игры
  • Варианты одиночной и многопользовательской игры
  • 5 классов пехоты
  • 11 различных транспортных средств
  • 8 инопланетных существ
  • Управление ИИ как для командира, так и для юнитов
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Lored_

Выглядит забавно, надеюсь через время игра не загнется и тогда можно будет смело брать.

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