Silica вышла из раннего доступа с сюжетной кампанией и войной трёх сторон

Bohemia Incubator выпустила на ПК Silica — научно-фантастический гибрид стратегии в реальном времени и шутера от первого лица. В игре появились сюжетная кампания, расширенные тактические возможности и улучшения мультиплеера.

Сражения разворачиваются на пустынной планете Бальтарус, где за ресурсы борются человеческие фракции Сол и Центаври. Их конфликт перерастает в войну трёх сторон после столкновения с местными инопланетянами.

Игроки могут лично участвовать в боях на земле или командовать войсками сверху, выбирая людей либо пришельцев. Каждая сторона отличается собственными юнитами, технологиями и подходом к сражениям.