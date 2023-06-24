Silicon City 22.06.2023
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Состоялся релиз градостроительной игры Silicon City, где каждый горожанин уникален и высказывает свое мнение

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monk70
Новости

Студия Polycorne объявила об официальном релизе в Steam градостроительной игры Silicon City: Throwback, в которой каждый горожанин уникален и высказывает свое мнение.

Играя в режиме истории или песочницы, у вас есть доступ к множеству инструментов и данных для строительства и развития вашего города. Управляйте своей экономикой, энергетикой, рабочими местами и зонами обслуживания, жилыми кварталами и муниципальной инфраструктурой. Украшайте свой город и помогайте ему расти, привлекая новых жителей с помощью ваших решений и продуманного городского планирования.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Oscilograf

"Горожане высказывают своё мнение? Мне н@срать" © Собянин.

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caramba1999

Ходячие коробки с мнением. Прям как моя бывшая

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