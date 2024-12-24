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Silicone Heart 2026 г.
Адвенчура, Выживание, Инди, Другой симулятор, Вид сверху
7.8 4 оценки

Российская независимая студия Garden of Dreams представила проект под названием Silicone Heart

Serious Ash

Garden of Dreams, российская независимая студия, представила вниманию игроков новую игру под названием «Silicone Heart». Это симулятор фермы, действие которого разворачивается на планете, населённой роботами.

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Игроки возьмут на себя роль последнего человека на этой планете, которому предстоит выживать, притворяясь роботом, чтобы избежать агрессии со стороны местных жителей. В процессе игры необходимо развивать ферму, выращивать растения и осваивать различные технологии, чтобы создавать инструменты для выживания и исследования мира. Кроме того, главный герой сможет взаимодействовать с роботами, становясь для них лекарем, механиком или даже некромантом, а также, при желании, найти себе спутницу жизни.

Релиз Silicone Heart запланирован на 2026 год для платформ ПК, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. Уже сейчас игру можно добавить в список желаемого в Steam.

27
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
RoboB

Любопытно.

7
Fanas1s

пока ничего непонятно, что из этого выйдет, но в желаемое лучше добавить

4
Доминиканский ТоррентоС

весёлая ферма:

4
Real Slim Shady

Наш ответ Undertale

1
BewitchingBaron

упрощенный клон Stardew Valley скорее.

2
homakabrams BewitchingBaron

и scrap mexhanic тоже походу

-1
BewitchingBaron
"Игроки возьмут на себя роль последнего человека на этой планете"
"или даже некромантом, а также, при желании, найти себе спутницу жизни"

То есть ферма - просто прикрытие, а по факту всё затевается что бы "бать трупы роботов?

А вкусы автора походу очень специфичные...

1
Levart12

аналог стардью валеей?

1
Пользователь ВКонтакте

Зеленый таки решился остаться на Шелезяке? // Владимир Шведов

0
Илья Матецкий

Это выглядит ещё хуже, чем Larry из 90х. Неужели нельзя лучше нарисовать в 2024, уже считай 2025 году? Как бы уже нейросеть есть, если таланта нет. Тьфу. Но конечно же у ЭТОГО будут фанаты....

0
Wolfenstein

первый скрин на Петьку похож кторый 666 лет назад вышел и по прежнему в триллион раз круче этого уг

-4