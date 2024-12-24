Российская независимая студия Garden of Dreams представила проект под названием Silicone Heart

Garden of Dreams, российская независимая студия, представила вниманию игроков новую игру под названием «Silicone Heart». Это симулятор фермы, действие которого разворачивается на планете, населённой роботами.
Игроки возьмут на себя роль последнего человека на этой планете, которому предстоит выживать, притворяясь роботом, чтобы избежать агрессии со стороны местных жителей. В процессе игры необходимо развивать ферму, выращивать растения и осваивать различные технологии, чтобы создавать инструменты для выживания и исследования мира. Кроме того, главный герой сможет взаимодействовать с роботами, становясь для них лекарем, механиком или даже некромантом, а также, при желании, найти себе спутницу жизни.
Релиз Silicone Heart запланирован на 2026 год для платформ ПК, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. Уже сейчас игру можно добавить в список желаемого в Steam.
Любопытно.
пока ничего непонятно, что из этого выйдет, но в желаемое лучше добавить
весёлая ферма:
Наш ответ Undertale
упрощенный клон Stardew Valley скорее.
и scrap mexhanic тоже походу
То есть ферма - просто прикрытие, а по факту всё затевается что бы "бать трупы роботов?
А вкусы автора походу очень специфичные...
аналог стардью валеей?
Зеленый таки решился остаться на Шелезяке? // Владимир Шведов
Это выглядит ещё хуже, чем Larry из 90х. Неужели нельзя лучше нарисовать в 2024, уже считай 2025 году? Как бы уже нейросеть есть, если таланта нет. Тьфу. Но конечно же у ЭТОГО будут фанаты....
первый скрин на Петьку похож кторый 666 лет назад вышел и по прежнему в триллион раз круче этого уг