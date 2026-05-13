Silicone Heart 2026 г.
Адвенчура, Выживание, Инди, Другой симулятор, Вид сверху
5.4 13 оценок

Российский симулятор фермы Silicone Heart, вдохновленный Stardew Valley, собрал 60 000 долларов на Kickstarter

Почти за трое суток до завершения кампании на Kickstarter разработчики из Garden of Dreams с радостью объявили о том, что необходимая сумма в $60 000 достигнута!

Интересно, что также с цифрой 60 000 добавлений в желаемое Steam игра начала кампанию на Kickstarter. Как будто ждущие игру скинулись по доллару!

А если серьезно, то Silicone Heart — это игра представляющая собой Stardew Valley в мире роботов. Мы начинаем как одинокий человек на мусорной планете старых, неисправных и развалившихся роботов. Постепенно мы превращаем эту планету в развитую цивилизацию с автоматизацией производственных процессов и становимся своего рода президентом роботического мира!

Что нужно делать в Silicone Heart:

  • Выживайте, прячась на виду у роботов.
  • Выращивайте и скрещивайте биомеханические культуры.
  • Восстанавливайте поврежденных роботов.
  • Создавайте автоматизированные системы, которые поддержат работу вашей фермы.
  • Собирайте роботов и дронов, чтобы избавить себя от рутинной работы.
  • Собирайте металлолом, схемы и компоненты на этой планете-свалке.
  • Развивайте и модернизируйте своё кибертело, оснащая его новыми инструментами.

Добавляйте Silicone Heart в желаемое в Steam, а также присоединяйтесь к плейтесту, в коротором прямо сейчас уже участвует более 9000 игроков.

Artyom Ris

Не очаровывайтесь, скорее всего русские алигархи или их нaeбыши отмывают бабки..

4
samosan

В стардью первостепенную роль играет сюжет и взаимодействие с персонажами, но все "вдохновлённые" им на этот момент забивают.