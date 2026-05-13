Российский симулятор фермы Silicone Heart, вдохновленный Stardew Valley, собрал 60 000 долларов на Kickstarter

Почти за трое суток до завершения кампании на Kickstarter разработчики из Garden of Dreams с радостью объявили о том, что необходимая сумма в $60 000 достигнута!

Интересно, что также с цифрой 60 000 добавлений в желаемое Steam игра начала кампанию на Kickstarter. Как будто ждущие игру скинулись по доллару!

А если серьезно, то Silicone Heart — это игра представляющая собой Stardew Valley в мире роботов. Мы начинаем как одинокий человек на мусорной планете старых, неисправных и развалившихся роботов. Постепенно мы превращаем эту планету в развитую цивилизацию с автоматизацией производственных процессов и становимся своего рода президентом роботического мира!

Что нужно делать в Silicone Heart:

Выживайте, прячась на виду у роботов.

Выращивайте и скрещивайте биомеханические культуры.

Восстанавливайте поврежденных роботов.

Создавайте автоматизированные системы, которые поддержат работу вашей фермы.

Собирайте роботов и дронов, чтобы избавить себя от рутинной работы.

Собирайте металлолом, схемы и компоненты на этой планете-свалке.

Развивайте и модернизируйте своё кибертело, оснащая его новыми инструментами.

Добавляйте Silicone Heart в желаемое в Steam, а также присоединяйтесь к плейтесту, в коротором прямо сейчас уже участвует более 9000 игроков.