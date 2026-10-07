Silicone Heart получила демо в Steam - рыбалка стала полноценной частью научно-фантастической фермы

Российская студия Garden of Dreams выпустила в Steam демоверсию научно-фантастического симулятора фермера Silicone Heart. Пробная версия занимает около 2 ГБ и включает не только возможность познакомиться с основами игры, но и несколько заметных сюжетных и визуальных изменений.

Одним из главных нововведений стала полноценная система рыбалки. Для неё разработчики добавили собственные уровни, механику управления и множество существ. Рыбы отличаются характеристиками, поведением, местом обитания, редкостью и анимациями, поэтому рыбалка теперь представляет собой отдельную игровую активность, а не второстепенную механику.

В демоверсии также появилась новая сюжетная ветка в каньоне. Игроки смогут исследовать ранее недоступную область, столкнуться с робогрифами и повреждённой техникой, а также принять участие в создании собственного робота-компаньона. При этом несколько связанных сюжетных линий можно проходить параллельно.

Дополнительные истории появились и в других частях мира. На ферме игрокам встретится необычное устройство с застрявшим внутри роботом, а знакомство с рыбалкой будет связано со встречей с капитаном на свалке.

Не обошлось и без визуальных изменений. Разработчики переработали отдельные элементы тайлсетов, изменили расположение объектов и добавили больше деталей в окружение фермы, каньона и других локаций. Среди новых элементов — водопады, пещера и птицы, которые должны сделать мир более живым.

Silicone Heart рассказывает о фермере, который обустраивает хозяйство в научно-фантастическом мире. Новая демоверсия уже доступна в Steam и позволяет оценить заметно расширенную версию проекта.