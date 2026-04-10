Silicone Heart - симулятор фермы на планете роботов, вдохновленный Stardew Valley, - выходит на Kickstarter

14 апреля российская студия Garden of Dreams запустит кампанию по сбору средств на краудфандинговой платформе Kickstarter.

60 000 добавлений в «желаемое» в Steam позволяет команде рассчитывать на хорошую поддержку в ходе краудфандинговой кампании и возможность собрать достаточно средств, чтобы полностью подготовить Silicone Heart к релизу.

Silicone Heart — это симулятор жизни единственного человека на планете роботов. Развитие своей фермы — жизненная необходимость для главного героя, так как на планете, где он — единственный живой организм, больше нет никакой еды! Но, кроме дефицита пропитания, главному герою угрожает уничтожение, если роботы поймут, что он человек.

Скрывайте свою личность. Занимайтесь выращиванием пищи. Чините роботов. Собирайте нужные ресурсы. И не забывайте, что вы здесь, чтобы найти свою пропавшую жену!

Что нужно делать в Silicone Heart:

Выживайте, прячась на виду у роботов.

Выращивайте и скрещивайте биомеханические культуры.

Восстанавливайте поврежденных роботов.

Создавайте автоматизированные системы, которые поддержат работу вашей фермы.

Собирайте роботов и дронов, чтобы избавить себя от рутинной работы.

Собирайте металлолом, схемы и компоненты на этой планете-свалке.

Развивайте и модернизируйте своё кибертело, оснащая его новыми инструментами.

Ваша деятельность окажет прямое влияние на игровой мир, который будет изменяться, постепенно переходя из заброшенного мира металлического мусора в развитое общество электро-механических жителей.

Silicone Heart — это история о восстановлении из того, что было отброшено, и об обретении стабильности там, где ей не суждено было существовать.

