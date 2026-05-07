У симулятора фермы Silicone Heart начался открытый плейтест

5 мая команда разработчиков киберфермы Silicone Heart объявила о запуске открытого тестирования игры.

К моменту запуска плейтеста, по данным Garden of Dreams, в нём приняли участие более 9 000 игроков.

Если вам нравятся игры в духе Stardew Valley или Dave the Diver, то не пропустите возможность поиграть в раннюю версию Silicone Heart.

Silicone Heart — это приключенческий симулятор фермы и жизни на мусорной планете роботов. Автоматизируйте процессы, ремонтируйте и переделывайте роботов под свои нужды. На первых этапах вам многое придётся делать своими руками, но по мере развития ваших навыков и прохождения сюжета всё больше процессов вам удастся автоматизировать и переложить на железные плечи ваших роботизированных помощников!