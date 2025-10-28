И треснул мир напополам... Психологический экшен-хоррор "Silly Polly Beast" вышел на ПК и игровых консолях

Игра раскрывает драму Полли — девушки, чья юность оказалась заперта в стенах приюта, где царили невыносимые порядки. В союзе с Алисой и другими детьми она решилась на отчаянный шаг — побег. Исполнив свою роль в этом дерзком замысле (приют вспыхнул, словно факел), Полли обрела свободу. Но торжество было недолгим: в точке встречи её ожидала лишь горькая неизвестность — Алиса пропала.

Поиски Алисы завели Полли в смертельную ловушку. Спасаясь от погони стражей порядка, она рухнула в бездонную пропасть и очутилась в параллельной реальности — мире, где властвовали призрачные тени и кровожадные твари. Среди этого кошмара её встретил закованный в цепи демон. Его голос, холодный как лёд, озвучил условие: уничтожить пленителей — и получить шанс вернуться домой. Полли, лишённая иных путей, скрепя сердце согласилась.

Теневой мир — это искажённая копия реальности, где всё знакомо, но в то же время чуждо. Руины вместо домов, монстры в масках, скрывающих истинную сущность, и ядовитый туман, окрашенный в багряные тона, словно пролитая кровь. Полли волей судьбы становится участницей разгоревшейся здесь борьбы: она встаёт в ряды повстанцев, но её путь ведёт дальше, к собственным целям. В процессе этого опасного странствия ей откроются мрачные тайны прошлого, а также станет известна судьба Алисы и других детей, исчезнувших в ту зловещую ночь