Изометрический экшен-хоррор Silly Polly Beast выйдет в конце 2025 года

Издательство Top Hat Studios выпустит Silly Polly Beast — психологический экшен-хоррор от студии Anji Games, релиз которого намечен на конец 2025 года для PC (Steam) и неназванных консолей.

Игра расскажет мрачную историю девушки, стремящейся к свободе. Чтобы добиться своей цели, ей предстоит разгадать тайну чудовища, с которым она столкнулась. Исследуя жуткий, изометрически поданный мир, игроки будут сталкиваться с обитателями потустороннего мира. Хотя не все из них окажутся врагами, союзников в этом путешествии не будет.

Игрокам предстоит сражаться с монстрами, открывать запретные знания и усиливать способности героини, чтобы выжить и приблизиться к разгадке собственной судьбы.