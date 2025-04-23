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Silly Polly Beast 2025 г.
Экшен, Шутер, Инди, Вид сверху
6.5 17 оценок

Изометрический экшен-хоррор Silly Polly Beast выйдет в конце 2025 года

butcher69 butcher69

Издательство Top Hat Studios выпустит Silly Polly Beast — психологический экшен-хоррор от студии Anji Games, релиз которого намечен на конец 2025 года для PC (Steam) и неназванных консолей.

Игра расскажет мрачную историю девушки, стремящейся к свободе. Чтобы добиться своей цели, ей предстоит разгадать тайну чудовища, с которым она столкнулась. Исследуя жуткий, изометрически поданный мир, игроки будут сталкиваться с обитателями потустороннего мира. Хотя не все из них окажутся врагами, союзников в этом путешествии не будет.

Игрокам предстоит сражаться с монстрами, открывать запретные знания и усиливать способности героини, чтобы выжить и приблизиться к разгадке собственной судьбы.

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