Silver Palace - новая бесплатная аниме-гача в открытом мире в викторианском стиле на UE 5 для ПК, консолей и смартфонов

Silver Studio и Elementa представили новую бесплатную аниме-игру с открытым миром под названием Silver Palace. Разработанная на движке Unreal Engine 5, игра отличается довольно освежающим сеттингом в стиле Викторианской эпохи, хотя и в аниме-стиле, который мы уже был в таких играх, как Genshin Impact.
Silver Studio также поделилась подробным обзором функций и контента:
Silver Palace — это совершенно новая ролевая игра с видом от третьего лица, действие которой происходит в процветающем мегаполисе в викторианском стиле. В ней вас ждёт захватывающий сюжет, утончённый художественный стиль, яркие персонажи и динамичная боевая система, ориентированная на экшен. Игроки возьмут на себя роль «детектива» и отправятся в приключение с разношёрстной командой напарников, чтобы победить неизвестных врагов и разгадать тайны Сильвернии — индустриального мегаполиса, построенного на силе Сильвиума.
Открытие Сильвериума стало ключом к индустриализации Сильвернии. Этот революционный элемент преобразовал технологии и повседневную жизнь до такой степени, что это было за гранью воображения, привлекая множество жителей и способствуя инновациям. Город стал центром чудес благодаря масштабной индустриализации и монетизации Сильверлума под руководством городских властей.
В Silver Palace игроки берут на себя роль «детектива», которому поручено расследовать преступления и раскрывать скрытые истины. По мере того, как различные фракции — от корпоративных монополий и подпольных синдикатов до королевских приближённых и культов — борются за контроль над Сильвериумом, в городе нарастает напряжённость.
Игроки могут переключаться между персонажами в реальном времени, чтобы использовать мощные навыки и комбинировать QTE-комбо. Исследуя обширную территорию города, они будут погружаться в места преступлений, искать улики в тени, сражаться с врагами и в процессе узнавать больше о Сильвернии.
Даты релиза пока нет. Предварительную регистрацию для ПК и мобильных устройств (которые, скорее всего, выйдут раньше консолей, как обычно бывает с этими играми) можно пройти на официальном сайте игры.
бесплатная аниме-рыгача
Город красиво смотрится.
Трейлер, конечно красивый, но зацепила внезапно милая девочка-зайка с обезумевшим взглядом, со всей дури бьющая противника лицом об землю
Телодвижения персонажей в кат-сценах прямиком из 3D-мультиков что делают в Китае. Такое себе.
хачу !!! хачу !!! хачу !!!
Ну вполне может залететь. Если сравнивать с графоном Геншина, то второй конечно весь в позоре)
Геншину как бы уже 5 лет. А тут потом будешь плеваться от заиканий и конских требований УЕ5.
Самая важная часть этой игры, это возможность дрифтить на коне в городе под музыку от форсажа(видел gameplay где на коне дрифтили)
очередная
очень ждем конечно