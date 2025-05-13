Silver Palace - новая бесплатная аниме-гача в открытом мире в викторианском стиле на UE 5 для ПК, консолей и смартфонов

Silver Studio и Elementa представили новую бесплатную аниме-игру с открытым миром под названием Silver Palace. Разработанная на движке Unreal Engine 5, игра отличается довольно освежающим сеттингом в стиле Викторианской эпохи, хотя и в аниме-стиле, который мы уже был в таких играх, как Genshin Impact.

Silver Studio также поделилась подробным обзором функций и контента:

Silver Palace — это совершенно новая ролевая игра с видом от третьего лица, действие которой происходит в процветающем мегаполисе в викторианском стиле. В ней вас ждёт захватывающий сюжет, утончённый художественный стиль, яркие персонажи и динамичная боевая система, ориентированная на экшен. Игроки возьмут на себя роль «детектива» и отправятся в приключение с разношёрстной командой напарников, чтобы победить неизвестных врагов и разгадать тайны Сильвернии — индустриального мегаполиса, построенного на силе Сильвиума.

Открытие Сильвериума стало ключом к индустриализации Сильвернии. Этот революционный элемент преобразовал технологии и повседневную жизнь до такой степени, что это было за гранью воображения, привлекая множество жителей и способствуя инновациям. Город стал центром чудес благодаря масштабной индустриализации и монетизации Сильверлума под руководством городских властей.

В Silver Palace игроки берут на себя роль «детектива», которому поручено расследовать преступления и раскрывать скрытые истины. По мере того, как различные фракции — от корпоративных монополий и подпольных синдикатов до королевских приближённых и культов — борются за контроль над Сильвериумом, в городе нарастает напряжённость.

Игроки могут переключаться между персонажами в реальном времени, чтобы использовать мощные навыки и комбинировать QTE-комбо. Исследуя обширную территорию города, они будут погружаться в места преступлений, искать улики в тени, сражаться с врагами и в процессе узнавать больше о Сильвернии.

Даты релиза пока нет. Предварительную регистрацию для ПК и мобильных устройств (которые, скорее всего, выйдут раньше консолей, как обычно бывает с этими играми) можно пройти на официальном сайте игры.