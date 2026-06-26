Silver Palace открыла набор на закрытую "бету" Dichotomy: регистрация уже началась, но попасть смогут не все

Издатель Elementa и разработчик Silver Studio объявили о старте регистрации на бета-тестирование Dichotomy для фэнтезийной RPG с открытым миром Silver Palace. Подать заявку уже могут все желающие, однако доступ получат лишь участники, прошедшие отбор. Само тестирование пройдет эксклюзивно на ПК.

Набор продлится до 16 июля 2026 года. Для участия необходимо заполнить анкету на официальном сайте игры. После завершения отбора разработчики разошлют приглашения по электронной почте, а проверить статус заявки можно будет через специальный раздел на сайте.

Dichotomy станет небольшим закрытым тестированием с полным удалением прогресса после завершения и без внутриигровых покупок. Разработчики подчеркивают, что все представленные в тесте материалы относятся к незавершенной версии игры и не отражают качество финального релиза.

Участвовать смогут только пользователи старше 18 лет. При этом доступ будет жестко привязан к устройству, с которого игрок впервые войдет в клиент. Попытка сменить ПК приведет к потере права на участие, а передача или продажа аккаунтов запрещена и повлечет их немедленную блокировку.

Одновременно Silver Studio раскрыла системные требования. Для комфортной игры рекомендуется процессор уровня Intel Core i7-12700 или AMD Ryzen 7 5800X, видеокарта GeForce RTX 3060 либо Radeon RX 6600 XT, 16 ГБ оперативной памяти и SSD с не менее чем 65 ГБ свободного места.

Silver Palace разрабатывается для ПК, консолей, iOS и Android, однако дата полноценного релиза пока не объявлена. Предстоящее тестирование станет первым крупным этапом проверки игры перед будущими публичными показами и запуском.