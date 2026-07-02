Silver Palace получила новый геймплейный трейлер бета-теста Dichotomy

Издатель Elementa и студия Silver Studio представили новый геймплейный ролик фэнтезийной RPG Silver Palace. Видео посвящено предстоящему бета-тестированию Dichotomy и демонстрирует обновленные механики, персонажей и исследование мира игры.
Что показали в новом ролике
Трехминутное видео под названием The Raven and the Rose знакомит игроков с несколькими ключевыми элементами проекта.
Разработчики продемонстрировали:
- исследование города Сильверния с викторианской архитектурой;
- динамичную боевую систему со сменой персонажей;
- новые сюжетные сцены;
- улучшенные анимации и визуальные эффекты;
- сражения с обычными противниками и более опасными врагами.
Что известно о бета-тесте Dichotomy
Dichotomy станет крупнейшим закрытым тестированием Silver Palace на сегодняшний день.
В новой версии игроки впервые смогут выбрать мужского главного героя, познакомятся с дополнительными персонажами и сюжетными линиями, а также исследуют ранее недоступные районы Сильвернии. Помимо этого, разработчики переработали боевую систему, сделав сражения более плавными и отзывчивыми.
Подать заявку на участие можно до 16 июля. Тестирование пройдет только на PC, без внутриигровых покупок, а весь прогресс будет удален после его завершения.
Красиво, но дорого( наверное будет )