ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Silver Palace 2026 г.
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Фэнтези, Открытый мир, Аниме
7 49 оценок

Silver Palace получила новый геймплейный трейлер бета-теста Dichotomy

abrosnahat abrosnahat

Издатель Elementa и студия Silver Studio представили новый геймплейный ролик фэнтезийной RPG Silver Palace. Видео посвящено предстоящему бета-тестированию Dichotomy и демонстрирует обновленные механики, персонажей и исследование мира игры.

Что показали в новом ролике

Трехминутное видео под названием The Raven and the Rose знакомит игроков с несколькими ключевыми элементами проекта.

Разработчики продемонстрировали:

  • исследование города Сильверния с викторианской архитектурой;
  • динамичную боевую систему со сменой персонажей;
  • новые сюжетные сцены;
  • улучшенные анимации и визуальные эффекты;
  • сражения с обычными противниками и более опасными врагами.

Что известно о бета-тесте Dichotomy

Dichotomy станет крупнейшим закрытым тестированием Silver Palace на сегодняшний день.

В новой версии игроки впервые смогут выбрать мужского главного героя, познакомятся с дополнительными персонажами и сюжетными линиями, а также исследуют ранее недоступные районы Сильвернии. Помимо этого, разработчики переработали боевую систему, сделав сражения более плавными и отзывчивыми.

Подать заявку на участие можно до 16 июля. Тестирование пройдет только на PC, без внутриигровых покупок, а весь прогресс будет удален после его завершения.

Трейлеры 4
12
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Neko-Acheron

Красиво, но дорого( наверное будет )