Silver Palace преодолела 10 миллионов предрегистраций - интерес к викторианской RPG резко вырос после бета-теста

Амбициозная экшен-RPG с открытым миром Silver Palace продолжает набирать аудиторию ещё до полноценного релиза. Студия Silver Studio и издательство Elementa сообщили, что количество предварительных регистраций игры на всех заявленных платформах превысило 10 миллионов.

Заметный прирост интереса произошёл после второго закрытого бета-тестирования Dichotomy. По его итогам к числу потенциальных игроков присоединилось более шести миллионов человек, что стало серьёзным показателем для проекта, который пока даже не получил дату релиза.

Действие Silver Palace развернётся в Сильвернии — огромном городе с викторианской архитектурой, переживающем стремительный технологический рост. Важную роль в мире игры играет сильвериум — загадочный ресурс, открытие которого привело не только к развитию новых технологий, но и к обострению социальных противоречий.

Игрокам предстоит выступить в роли детектива и расследовать серию преступлений, постепенно погружаясь в противостояние влиятельных фракций. При этом расследования станут не единственным занятием: Silver Palace сочетает детективные элементы с полноценной боевой системой.

Во время второго тестирования игроки смогли оценить сражения с парированиями и уклонениями, а также детективные головоломки, построенные на разветвлённых цепочках улик. Именно сочетание экшена, расследований и необычной викторианской атмосферы стало одной из ключевых особенностей проекта.

Silver Palace разрабатывается для ПК, консолей и мобильных устройств. Точная дата выхода пока не объявлена — разработчики намерены продолжить работу над игрой и учитывать отзывы аудитории перед релизом. С учётом десяти миллионов предрегистраций проект уже успел привлечь серьёзное внимание ещё до того, как стал доступен широкой аудитории.