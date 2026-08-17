Silver Palace преодолела 10 миллионов предрегистраций - интерес к викторианской RPG резко вырос после бета-теста

Амбициозная экшен-RPG с открытым миром Silver Palace продолжает набирать аудиторию ещё до полноценного релиза. Студия Silver Studio и издательство Elementa сообщили, что количество предварительных регистраций игры на всех заявленных платформах превысило 10 миллионов.
Заметный прирост интереса произошёл после второго закрытого бета-тестирования Dichotomy. По его итогам к числу потенциальных игроков присоединилось более шести миллионов человек, что стало серьёзным показателем для проекта, который пока даже не получил дату релиза.
Действие Silver Palace развернётся в Сильвернии — огромном городе с викторианской архитектурой, переживающем стремительный технологический рост. Важную роль в мире игры играет сильвериум — загадочный ресурс, открытие которого привело не только к развитию новых технологий, но и к обострению социальных противоречий.
Игрокам предстоит выступить в роли детектива и расследовать серию преступлений, постепенно погружаясь в противостояние влиятельных фракций. При этом расследования станут не единственным занятием: Silver Palace сочетает детективные элементы с полноценной боевой системой.
Во время второго тестирования игроки смогли оценить сражения с парированиями и уклонениями, а также детективные головоломки, построенные на разветвлённых цепочках улик. Именно сочетание экшена, расследований и необычной викторианской атмосферы стало одной из ключевых особенностей проекта.
Silver Palace разрабатывается для ПК, консолей и мобильных устройств. Точная дата выхода пока не объявлена — разработчики намерены продолжить работу над игрой и учитывать отзывы аудитории перед релизом. С учётом десяти миллионов предрегистраций проект уже успел привлечь серьёзное внимание ещё до того, как стал доступен широкой аудитории.
С такой оптимизацией интерес у меня просто пропал. Играть в 20 ФПС, при всем желании просто не возможно (Если что комп в профиле)
Посмотрел геймплей с последней беты и лица персонажей выглядят странно, будто с неким эффектом зловещей долины, даже с учетом аниме стилистики.
Говорю как чел, отставивший некоторое количество времени в китайских гачах, и привыкший к аниме играм.
Поиграл в збт, вполне хорошая гача. Не без проблем конечно. Оптимизон так се. Но город конечно выглядит круто.
Есть мысли, кто играл в бету, будет годно? Геншин забросил(скучно), вуву забросил(скучно), аркнайтс и нте не особ