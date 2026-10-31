Silver Palace выйдет 14 декабря - детективная гача-RPG предложит исследовать открытый мир и строить собственную карьеру

Издатель Elementa и разработчик Silver Studio объявили дату выхода Silver Palace — приключенческой ролевой игры с открытым миром. Проект стартует 14 декабря на PlayStation 5, PC, iOS и Android. На компьютерах его можно будет запустить через собственный клиент или Epic Games Store, а мобильные версии появятся в App Store и Google Play.

Одновременно разработчики открыли глобальную предварительную регистрацию. Её результаты будут учитывать по общему числу подписчиков на официальных страницах игры в социальных сетях. За достижение определённых показателей пользователи получат внутриигровые награды. При 15 млн регистраций обещают 80 тысяч унций, при 20 млн — десять экземпляров «Науки обо всём: Том III», а за 25 млн начислят пять «Симуляционных выстрелов». На отметке в 30 млн игроков ждёт новый четырёхзвёздочный персонаж, а за 35 млн — ещё десять «Симуляционных выстрелов».

В центре Silver Palace окажется Сильверния — город, полный загадок, необычных знакомств и обмана. Главному герою предстоит расследовать странные происшествия, общаться с разнообразными спутниками и самостоятельно определять дальнейший путь. При этом разработчики обещают не ограничиваться детективными заданиями: игроки смогут попробовать себя в роли магната недвижимости или стать завсегдатаями уютного кафе.

По описанию Elementa, встречи с персонажами будут предлагать разные варианты взаимодействия — от обычного разговора и расследования до вынесения решений и сражений. Насколько органично эти занятия объединятся в едином открытом мире, станет понятно после выхода игры в декабре.