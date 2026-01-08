"Викторианский детектив с мечом и магией": опубликован геймплейный трейлер красочной экшен-RPG Silver Palace

Пока крупные студии еще отмечают зимнее праздники и ждут своих крупных презентаций, на горизонте азиатских ролевых игр загорается новая яркая звезда. Если вам по душе эстетика викторианской эпохи, приправленная аниме-стилистикой и загадочными преступлениями, то новый проект от сингапурской студии Elementa определенно стоит взять на заметку. Разработчики решили не томить фанатов и выложили полноценную демонстрацию того, как их амбициозный проект выглядит в динамике.

Студия опубликовала геймплейный трейлер экшен-RPG с открытым миром Silver Palace. Ролик записан на основе клиента первого закрытого бета-тестирования, получившего название Identity Test. Видео позволяет оценить не только визуальный стиль, вдохновленный Лондоном XIX века и фэнтези, но и реальный игровой процесс.

Трейлер японской версии игры:

Игрокам предстоит примерить на себя роль Детектива, расследующего преступления и раскрывающего скрытую истину. В ролике продемонстрировали боевые навыки и анимации нескольких играбельных персонажей:

Боевой горничной Фуу (Fuu);

Бармена Аргуса (Argus);

Благородной леди Синтии II (Cynthia II).

Приятным сюрпризом для фанатов стало наличие в бета-версии полной японской озвучки, отрывки которой можно услышать в трейлере. Это говорит о высокой степени готовности базового контента.

К сожалению, попасть на текущее тестирование уже не получится: прием заявок на участие завершен, и сейчас авторы занимаются отбором счастливчиков. Дата полноценного релиза Silver Palace пока не объявлена, но предварительная регистрация на официальных ресурсах уже открыта.