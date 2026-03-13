Метроидвания встречает хоррор: Silver Pines показала атмосферный геймплейный трейлер

Издатель Team17 и студия Wych Elm представили новый геймплейный трейлер своей новой игры — Silver Pines. Этот проект объединяет метроидванию и сайд-скроллерный survival horror, обещая атмосферное, напряжённое и тщательно продуманное приключение. Выход игры запланирован на 2026 год для PlayStation 5, Xbox Series X and Series S, Nintendo Switch и ПК через Steam.

Игроки берут на себя роль детектива Уокера, расследующего исчезновение музыканта Эдди Велвета, которое вскоре раскрывает мрачные тайны и прошлое городка Сильвер Пайнс. По мере продвижения расследования Уокер сталкивается с кошмарными ужасами, которые ставят под угрозу не только его карьеру, но и жизнь.

Геймплей предлагает классический survival horror с ограниченными ресурсами — каждый боеприпас и предмет становятся ценными, а игроки постоянно балансируют между сражением и бегством. Мир игры выполнен в духе метроидвании: запертые двери, скрытые пути и новые области открываются только после нахождения специальных инструментов или оружия, что делает исследование городка ещё более захватывающим.

Исследуя Сильвер Пайнс, игроки будут собирать улики, раскрывать секреты и разгадывать головоломки, которые постепенно приближают их к разгадке тайны. Разработчики обещают жуткую атмосферу, динамичные столкновения и напряжённый, интригующий сюжет, превращая Silver Pines в настоящее любовное письмо классическим хоррорам.