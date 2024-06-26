Первый трейлер мрачной метроидвании Silver Pines, вдохновленной "Секретными материалами" и "Твин Пикс"

Мрачная Silver Pines получила свой первый трейлер. Разработчик Wych Elm описывает игру как метроидванию, в которой агент ФБР просыпается в одноименном городке, не помня, как он туда попал. Бродя по городу он сталкивается с пугающими монстрами, странными NPC, странным красным светом и многим другим.
Разработчики Silver Pines ссылаются на "Секретные материалы" и "Твин Пикс" как на источники вдохновения, но тизер-трейлер напоминает и о Silent Hill. Мрачная цветовая палитра, потусторонние враги, знакомый способ выделения локаций на карте.
Главный герой Silver Pines, похоже, вооружен немного лучше, чем Джеймс Сандерленд из Silent Hill 2, и противостоит потусторонним ужасам города с помощью штурмовой винтовки.
К сожалению, ждать придется долго, поскольку на данный момент у Silver Pines нет даты выхода. Но если вы заинтригованы, вы можете прямо сейчас добавить Silver Pines в список желаемого в Steam и следить за развитием событий в Twitter/X.
клавное чтобы был хороший фэпэс и оптимизация
Silver Penis, ага