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Silver Pines 2025 г.
Экшен, Ужасы, Инди
7 1 оценка

Первый трейлер мрачной метроидвании Silver Pines, вдохновленной "Секретными материалами" и "Твин Пикс"

butcher69
Новости

Мрачная Silver Pines получила свой первый трейлер. Разработчик Wych Elm описывает игру как метроидванию, в которой агент ФБР просыпается в одноименном городке, не помня, как он туда попал. Бродя по городу он сталкивается с пугающими монстрами, странными NPC, странным красным светом и многим другим.

Разработчики Silver Pines ссылаются на "Секретные материалы" и "Твин Пикс" как на источники вдохновения, но тизер-трейлер напоминает и о Silent Hill. Мрачная цветовая палитра, потусторонние враги, знакомый способ выделения локаций на карте.

Главный герой Silver Pines, похоже, вооружен немного лучше, чем Джеймс Сандерленд из Silent Hill 2, и противостоит потусторонним ужасам города с помощью штурмовой винтовки.

К сожалению, ждать придется долго, поскольку на данный момент у Silver Pines нет даты выхода. Но если вы заинтригованы, вы можете прямо сейчас добавить Silver Pines в список желаемого в Steam и следить за развитием событий в Twitter/X.

6
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Гемор

клавное чтобы был хороший фэпэс и оптимизация

2
Виталик47

Silver Penis, ага

-3