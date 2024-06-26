Первый трейлер мрачной метроидвании Silver Pines, вдохновленной "Секретными материалами" и "Твин Пикс"

Silver Pines представляет собой сочетание жанров метроидвании и хоррора на выживание, предлагая игрокам погрузиться в атмосферу таинственного городка на северо-западе США. В центре повествования — агент ФБР Ред Уокер, чья история начинается с пробуждения в пустующей закусочной, где отсутствие воспоминаний становится первой загадкой в череде предстоящих испытаний.

Игровой процесс выстроен вокруг исследования Силвер Пайнс — небольшого населённого пункта в штате Вашингтон. По мере продвижения по локациям, игрок сталкивается с необходимостью решать головоломки и противостоять зловещим созданиям, населяющим этот, казалось бы, заурядный городок. Важным аспектом геймплея является грамотное распределение ограниченных ресурсов, что добавляет элемент стратегического планирования к общей напряжённой атмосфере.

Сюжетная линия Silver Pines разворачивается подобно детективному расследованию, где каждая найденная улика приближает протагониста к разгадке не только городских тайн, но и собственного прошлого.