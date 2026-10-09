Релизный трейлер крайне высокооцененной Silver Pines от Team17

Игра рассказывает о детективе Реде Уокере, оказавшемуся в неком заброшенном городе, дабы найти пропавшего без вести музыканта.

В качестве вдохновения разработчики использовали сериалы «Секретные материалы» и «Твин Пикс». Геймплейно проект представляет из себя метроидванию в стиле «хоррор-выживание», где нам предстоит сражаться с монстрами и решать различные головоломки.

Silver Pines получила аж 88 баллов от критиков. Обозреватели особенно хорошо отметили атмосферу, исследование мира и удачное сочетание 2D/2.5D метроидвания с элементами психологического хоррора.

Игра уже доступна на PS5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch и PC. Проект получил перевод на русский язык в виде субтитров.