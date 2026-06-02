Silent Hill, Alan Wake и Твин Пикс в одном мире - Silver Pines получила новый трейлер с датой релиза

Team17 и Wych Elm Studios подтвердили, что Silver Pines выйдет 8 октября на PlayStation, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch и ПК. Разработчики также выпустили новый трейлер, ещё больше подчёркивающий уникальную атмосферу игры. Неудивительно, что многие игроки сравнивают этот проект с сочетанием Silent Hill, Alan Wake и культового «Твин Пикс».

В Silver Pines мы играем за частного детектива Реда Уокера, который прибывает в одноимённый американский городок. Место выглядит так, будто его жители спешно сбежали, а таинственный телефонный звонок быстро приводит главного героя к следам пропавшего Эдди Вельвета. Это начало путешествия сквозь кошмары, тайны и события, которые не поддаются рациональному объяснению.

Разработчики сосредоточились на классических основах survival horror. В процессе игры игрокам предстоит решать головоломки, управлять ограниченным снаряжением, экономить боеприпасы и бороться за выживание. Однако игра была улучшена за счёт структуры метроидвании, включающей замкнутые проходы, скрытые пути и постепенное открытие новых районов города.

Silver Pines также выделяется визуально. В игре используются анимация, созданная вручную, ротоскопирование и стиль, вдохновлённый нео-нуаром. Это дополняется галереей подозрительных жителей, которые явно знают больше, чем говорят.