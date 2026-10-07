Silver Pines получила высокие оценки критиков - журналисты хвалят атмосферу и сочетание Silent Hill с метроидванией

В сети появились обзоры Silver Pines — атмосферного survival horror от Wych Elm Games и Team17, который сочетает исследование в духе метроидвании, головоломки и знакомые элементы классических хорроров. Судя по оценкам критиков, эксперимент оказался удачным: на OpenCritic игра получила в среднем 87 баллов, а 94% журналистов рекомендуют её к прохождению.

Одной из главных сильных сторон Silver Pines журналисты называют атмосферу. Игра отправляет частного детектива Реда Уокера в практически заброшенный городок, где поиски пропавшего музыканта постепенно превращаются в расследование куда более странных событий. Критики особенно отмечают визуальный стиль с ротоскопированной анимацией, мрачные локации и музыкальное сопровождение, напоминающее нуарные фильмы и хорроры 80–90-х годов.

«Silver Pines — одна из самых больших неожиданностей года», — пишет PCMGAMES, отдельно отмечая удачное сочетание метроидвании и survival horror. Digital Chumps оценил игру на 9/10 и назвал её «свежим взглядом» на жанр, а Duuro Magazine поставил максимальные 10/10, назвав проект «одной из любимых игр года».

Положительно встретили и исследование города. По мере прохождения игрок получает новые предметы и возможности, которые позволяют открывать ранее недоступные участки, поэтому приходится возвращаться в уже знакомые места. При этом ограниченный инвентарь заставляет постоянно выбирать, какие предметы действительно стоит носить с собой. GamesRadar+ отдельно похвалил то, как эти механики работают вместе и заставляют постоянно искать новые пути по карте.

Но без недостатков не обошлось. В числе основных претензий оказались не слишком удобные боевая система и некоторые элементы управления. PCMGAMES назвал сражения «немного неуклюжими», а другие обзоры указывают на ограниченное разнообразие противников и не самые впечатляющие битвы с боссами. The Guardian также отмечает, что головоломки временами бывают чрезмерно загадочными, хотя внимательное исследование обычно позволяет найти решение.

При этом критики сходятся в главном: Silver Pines не пытается изобрести survival horror заново, но очень уверенно соединяет знакомые элементы. «Это больше, чем сумма его частей», — отмечает Radio Times, подчёркивая, что игра постепенно превращается из набора знакомых жанровых влияний в самостоятельное приключение.

Silver Pines выйдет 8 октября 2026 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2. Игра предлагает одиночное прохождение и будет доступна с русским интерфейсом и субтитрами на PC.

По первым оценкам, Silver Pines вполне может стать одной из заметных инди-игр осеннего сезона: её сильнейшая сторона — не отдельная механика, а удачное сочетание детективной истории, исследования, survival horror и выразительной нуарной атмосферы. Главные вопросы критиков связаны скорее с боевой системой и отдельными элементами дизайна, чем с самой концепцией.