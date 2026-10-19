Silver Pines разошлась тиражом в 100 тысяч копий - хоррор-метроидвания покорила игроков атмосферой

Хоррор-метроидвания Silver Pines преодолела отметку в 100 тысяч проданных копий. Для небольшой команды из пяти человек это заметный результат, особенно с учётом положительного приёма игры в Steam.

«Мы очень рады, что нашей небольшой команде из пяти человек удалось создать игру, которая нашла отклик у такого множества людей», — поделились разработчики.

Silver Pines вышла 8 октября 2026 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. Издателем выступила Team17. В центре сюжета — частный детектив, который приезжает в захолустный американский городок, чтобы расследовать исчезновение музыканта. По мере продвижения расследование приводит героя к призракам прошлого и столкновениям с чудовищами.

Судя по первым отзывам, проекту удалось привлечь аудиторию не только хоррор-составляющей, но и общей атмосферой. Игроки отмечают визуальный стиль и сюжет, сравнивая настроение игры с «Твин Пиксом» и Alan Wake.

В Steam у Silver Pines рейтинг «крайне положительный»: игру рекомендуют 95% пользователей, оставивших около двух тысяч отзывов. Сочетание исследования мира в духе метроидваний с мрачной детективной историей, похоже, оказалось удачной формулой. Для команды из пяти человек преодоление отметки в 100 тысяч копий стало весомым подтверждением интереса к проекту.