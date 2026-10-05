Для SimCity 3000: Unlimited вышел мод с угоном машин и полицией в стиле GTA

радостроительный симулятор SimCity 3000: Unlimited 1999 года выпуска получил масштабную фанатскую модификацию под названием GTA Mode. Энтузиаст Денис Ширяев при помощи консольного ИИ-ассистента Claude Code внедрил в изометрическую градостроительную стратегию полноценный криминальный геймплей в духе классических двумерных частей Grand Theft Auto. Проект дает возможность в реальном времени взять под прямой контроль любого жителя на улицах построенного мегаполиса.

Режим активируется по нажатию клавиши G прямо во время игры. Камера приближается к городским кварталам на максимальный уровень масштабирования, а управление переходит к случайно выбранному пешеходу. Пользователь может переключаться между жителями, свободно перемещаться пешком, переходить на спринт и вступать в рукопашный бой. Прохожие реагируют на нападение по-разному: одни в панике спасаются бегством, а другие дают сдачи, задействуя оригинальные анимации ударов руками и ногами из ресурсов игры.

Одной из ключевых механик стал угон автотранспорта. Игрок может выбросить водителя из любой стоящей или движущейся машины и продолжить поездку по дорожной сети города. Трафик при этом подчиняется стандартной логике симуляции и уступает дорогу. Наезд на людей подбрасывает их в воздух и активирует счетчик комбо, а любые нарушения закона привлекают внимание пеших полицейских. По мере нарастания хаоса увеличивается уровень розыска в виде звезд, а гибель героя или арест сопровождаются знакомыми надписями WASTED или BUSTED.

Главной инженерной особенностью модификации стало полное отсутствие правок в исходных файлах игры. Проект не требует модифицированного исполняемого файла SC3U.exe или установки фанатских ремастеров. Разработка функционирует как нативный плагин gta_mode.dll, написанный на языке C. Движок игры подгружает библиотеку самостоятельно через встроенную систему плагинов Maxis GZCOM, которая в свое время послужила основой для архитектуры SimCity 4.

Для реализации проекта потребовалось декомпилировать 30 бинарных файлов игры с помощью инструмента Ghidra. По информации создателя, львиную долю задач по реверс-инжинирингу, формированию рабочего кода плагина и даже монтажу геймплейного трейлера выполнила нейросеть Claude Code. Мод считывает геометрию дорожной сети из модуля SIMNTWRK, параметры зданий из SIMGEOM, а проекцию камеры и регистрацию окружения перехватывает напрямую из памяти подсистемы SIMSPR.

Все графические материалы берутся напрямую из установленной копии стратегии. Спрайты жителей и автомобилей на лету извлекаются из игровых архивов People.DAT и Vehicles.DAT. Городские высотки, эстакады и деревья корректно перекрывают обзор управляемого транспорта, а для комфортной навигации за препятствиями генерируется контурная подсветка силуэта. Пользовательский интерфейс, прицельные маркеры и звезды розыска выводятся на экран через открытый рендерер cnc-ddraw путем перехвата команд OpenGL.

Плагин оптимизирован для работы со Steam версией SimCity 3000: Unlimited на базе библиотек от апреля 2000 года. Разработка и тестирование велись на операционной системе macOS с процессорами Apple Silicon через прослойку Wine 11, а полный исходный код проекта опубликован в открытом доступе на GitHub под свободной лицензией MIT.